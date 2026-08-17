ضرورت تسهیل فرآیندهای تامین دارو و تجهیزات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، فرهاد حبیبی، با اشاره به ضرورت توجه به شرایط موجود کشور، بر اهمیت رصد مستمر وضعیت حوزه سلامت، شناسایی بهموقع مسائل و اتخاذ تصمیمات هماهنگ و متناسب با نیازهای موجود تأکید و تصریح کرد: مدیران سازمان باید با نگاه کلان و فرابخشی، مسائل حوزههای تحت مدیریت خود را مورد توجه قرار دهند و ضمن رعایت ضوابط و اصول سازمانی، زمینه تسریع در فرآیندها و رفع موانع اجرایی را فراهم کنند.
وی، تأمین به موقع و به میزان کافی دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک مورد نیاز مردم را از اولویتهای مهم سازمان عنوان کرد و گفت: تسهیل فرآیندها، پرهیز از سختگیریهای غیرضروری و پاسخگویی در کوتاهترین زمان ممکن باید مورد توجه جدی واحدهای مختلف قرار گیرد.
حبیبی افزود: هماهنگی میان بخشهای مختلف سازمان و استفاده از ظرفیت کارشناسی و تجربه مدیران میتواند نقش مؤثری در مدیریت بهتر منابع، رفع موانع و استمرار مناسب فرآیند تأمین داشته باشد.
وی تأکید کرد: هدف مجموعه سازمان غذا و دارو، حفظ پایداری زنجیره تأمین و فراهم کردن دسترسی مناسب مردم به دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک است و تحقق این هدف نیازمند همکاری، هماهنگی و تصمیمگیری بهموقع در همه سطوح مدیریتی است.
حبیبی در پایان ابراز امیدواری کرد با تدبیر، همدلی و بهرهگیری از تجربه و خرد جمعی مدیران و کارشناسان، مجموعه سازمان غذا و دارو بتواند با قوت و انسجام بیشتر، مسئولیتهای خود را در خدمترسانی به مردم و تأمین نیازهای حوزه سلامت به انجام برساند.
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