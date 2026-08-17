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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۶

ضرورت تسهیل فرآیندهای تامین دارو و تجهیزات

ضرورت تسهیل فرآیندهای تامین دارو و تجهیزات

جانشین و دستیار اجرایی رئیس سازمان غذا و دارو، بر ضرورت رصد مستمر شرایط، مدیریت فرابخشی و تسهیل فرآیندهای تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، فرهاد حبیبی، با اشاره به ضرورت توجه به شرایط موجود کشور، بر اهمیت رصد مستمر وضعیت حوزه سلامت، شناسایی به‌موقع مسائل و اتخاذ تصمیمات هماهنگ و متناسب با نیازهای موجود تأکید و تصریح کرد: مدیران سازمان باید با نگاه کلان و فرابخشی، مسائل حوزه‌های تحت مدیریت خود را مورد توجه قرار دهند و ضمن رعایت ضوابط و اصول سازمانی، زمینه تسریع در فرآیندها و رفع موانع اجرایی را فراهم کنند.

وی، تأمین به‌ موقع و به میزان کافی دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک مورد نیاز مردم را از اولویت‌های مهم سازمان عنوان کرد و گفت: تسهیل فرآیندها، پرهیز از سخت‌گیری‌های غیرضروری و پاسخگویی در کوتاه‌ترین زمان ممکن باید مورد توجه جدی واحدهای مختلف قرار گیرد.

حبیبی افزود: هماهنگی میان بخش‌های مختلف سازمان و استفاده از ظرفیت کارشناسی و تجربه مدیران می‌تواند نقش مؤثری در مدیریت بهتر منابع، رفع موانع و استمرار مناسب فرآیند تأمین داشته باشد.

وی تأکید کرد: هدف مجموعه سازمان غذا و دارو، حفظ پایداری زنجیره تأمین و فراهم کردن دسترسی مناسب مردم به دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک است و تحقق این هدف نیازمند همکاری، هماهنگی و تصمیم‌گیری به‌موقع در همه سطوح مدیریتی است.

حبیبی در پایان ابراز امیدواری کرد با تدبیر، همدلی و بهره‌گیری از تجربه و خرد جمعی مدیران و کارشناسان، مجموعه سازمان غذا و دارو بتواند با قوت و انسجام بیشتر، مسئولیت‌های خود را در خدمت‌رسانی به مردم و تأمین نیازهای حوزه سلامت به انجام برساند.

کد مطلب 6918741
حبیب احسنی پور

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