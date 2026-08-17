هنر پای کار جوانی جمعیت در فارس؛ جشنواره ملی «نسل امید» فراخوان شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جشنواره ملی هنری «نسل امید» با هدف بهرهگیری از ظرفیت هنر برای تبیین اهمیت جوانی جمعیت، ترویج فرهنگ ازدواج و فرزندآوری و پرداختن به موضوع خانواده برگزار میشود.
این جشنواره در سه بخش اصلی «هنرهای تجسمی»، «آفرینشهای ادبی» و «هنرهای تصویری» پذیرای آثار هنرمندان است.
در بخش هنرهای تجسمی، هنرمندان میتوانند آثار خود را در رشتههای گرافیک، کارتون و کاریکاتور و عکس به جشنواره ارسال کنند.
بخش آفرینشهای ادبی نیز در رشتههای شعر و روایت داستان برگزار میشود و در بخش هنرهای تصویری، آثار در رشتههای موشنگرافیک و فیلم کوتاه شامل مستند، داستانی و پویانمایی دریافت خواهد شد.
بر اساس فراخوان این جشنواره، تبیین و آگاهسازی اجتماعی درباره ضرورت جوانی جمعیت، ترویج فرهنگ ازدواج و فرزندآوری، پرداختن به چالشها و تهدیدهای ناشی از سالخوردگی جمعیت کشور و تبیین جایگاه خانواده و نسل جدید در بعثت مردمی جنگهای تحمیلی دوم و سوم از جمله محورهای موضوعی این دوره است.
علاقهمندان برای شرکت در دومین جشنواره ملی هنری «نسل امید» تا ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۵ فرصت دارند با مراجعه به سامانه جشنوارههای حوزه هنری در جشنواره ثبتنام کرده و آثار خود را بارگذاری و ارسال کنند.
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