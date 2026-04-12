جوکار: پایبندی به اصول و اقتدار ملی، ویژگی ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصالح جوکار، در تجمع مردمی دهه‌نودی‌ها و فرهنگیان شهرستان اشکذر با اشاره به اصول و رویکرد جمهوری اسلامی در مواجهه با تهدیدها، بر پایبندی به اخلاق و تمرکز بر اهداف نظامی و راهبردی تأکید کرد.

وی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش کرده است در مواجهه با تنش‌ها و درگیری‌ها، اصول و موازین اخلاقی را رعایت کند و اقدامات خود را بر اهداف و مراکز نظامی و راهبردی متمرکز سازد.

نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و ندوشن در مجلس شورای اسلامی افزود: دشمنان تصور می‌کردند می‌توانند با فشار و تهدید، ملت ایران را دچار ضعف کنند، اما تجربه‌های گذشته نشان داده است که در برابر اراده و مقاومت ملت ایران با ناکامی مواجه می‌شوند.

جوکار تأکید کرد: ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و روحیه ایستادگی، همواره در برابر تهدیدها ایستاده و از استقلال و عزت کشور دفاع کرده است.