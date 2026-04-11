شهباز شریف: امیدواریم این مذاکرات گامی به سمت تحقق صلح دائمی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دفتر نخست وزیری پاکستان اعلام کرد: مذاکرات اسلام آباد با دیدار میان نخست وزیر و هیئت آمریکایی شروع شده است.

شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، روز شنبه ۲۲ فروردین ماه و در آستانه مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، با جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا دیدار کرد.

بر اساس بیانیه دفتر نخست‌وزیر پاکستان، معاون رئیس‌جمهور آمریکا را در این دیدار، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه، و جرد کوشنر همراهی می‌کردند.در سوی مقابل، نخست‌وزیر پاکستان نیز با همراهی اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه، و سید محسن رضا نقوی، وزیر کشور، در این دیدار حضور داشت.

نخست‌وزیر پاکستان در این دیدار، با تمجید از تعهد هر دو هیئت برای مشارکت سازنده، ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات بتواند گامی در جهت دستیابی به صلح پایدار در منطقه باشد.

شهباز شریف همچنین تاکید کرد که پاکستان مشتاق است به نقش تسهیل‌گر خود میان دو طرف برای پیشبرد روند دستیابی به صلحی پایدار در منطقه ادامه دهد.