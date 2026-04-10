به گزارش خبرگزاری مهر، دستگاه دیپلماسی روسیه با صدور بیانیه‌ای پیرامون تحولات پیش رو در اسلام‌آباد اعلام کرد: «ما از تمامی شرکت‌کنندگان در مذاکرات مربوط به ایران در خاک پاکستان می‌خواهیم که رویکردی مسئولانه در قبال مسائل موجود اتخاذ کنند.»

وزارت خارجه روسیه در ادامه این بیانیه، مذاکرات تهران و واشنگتن در پاکستان را «فرصتی برای حل و فصل وضعیت دشوار و پیچیده در منطقه خلیج فارس» توصیف کرد.

این نهاد روسی همچنین با اشاره به جنایات و تجاوزات گسترده رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم لبنان، ضمن محکومیت این اقدامات، بر لزوم توقف فوری بمباران مناطق مختلف لبنان تأکید کرد.

گفتنی است «شهباز شریف»، نخست‌وزیر پاکستان نیز پیش‌تر تأیید کرده بود که هیئت‌های دیپلماتیک ایران و آمریکا روز شنبه برای انجام گفت‌وگوها در اسلام‌آباد حضور خواهند یافت.