۱۶ نفر نامزد پست ریاست جمهوری عراق شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه نیوز، مجلس نمایندگان عراق که برای تعیین رئیس جمهور این کشور برگزار شده است، با رسیدن به حد نصاب دو سوم نمایندگان، آغاز به کار کرد.

دفتر رسانه ای پارلمان اعلام کرد که روند انتخاب رئیس جمهور عراق آغاز شده است. تعداد مجموع کاندیداهای پست ریاست جمهوری عراق پیش از این ۸ نفر بود اما با کناره‌گیری آسو فریدون علی و عبداللطیف محمد جمال این تعداد به ۱۶ نفر کاهش پیدا کرد.

روند انتخاب رئیس جمهور در عراق یک اقدام پارلمانی است که مطابق با ماده ۷۰ قانون اساسی عراق انجام می‌شود. پس از انتخاب هیئت رئیسه پارلمان، باب نامزدی برای پست ریاست جمهوری باز می‌شود و هر شهروندی که شرایط قانونی را داشته باشد، حق دارد خود را برای این پست نامزد کند.

روند انتخاب، طبق سازوکار زیر پیش می‌رود: در دور اول رأی‌گیری، نامزد باید دو سوم کل آراء اعضای پارلمان را به دست آورد تا رئیس جمهور شود، یعنی ۲۲۰ رأی از ۳۲۹ رأی.

در صورتی که هیچ نامزدی این نسبت را به دست نیاورد، رأی گیری به دور دوم کشیده می شود که در آن رقابت بین دو نامزدی که بیشترین آرا را کسب کرده‌اند، محدود می‌شود و هر کس که اکثریت را در این دور به دست آورد، رئیس جمهور کشور خواهد بود.

پس از آن، رئیس جمهور منتخب در برابر پارلمان سوگند قانون اساسی یاد می‌کند و ظرف حداکثر ۱۵ روز، نامزد فراکسیون پیروز پارلمانی را برای تشکیل دولت مکلف می‌کند.