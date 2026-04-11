نشست پارلمان عراق برای تعیین رئیس جمهور  آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، نشست پارلمان عراق برای تعیین رئیس جمهور این کشور از لحظاتی پیش آغاز شد. دفتر رسانهای مجلس نمایندگان اعلام کرد که تاکنون ۲۲۳ نماینده برای حضور در جلسه در مجلس پارلمان حاضر شدهاند.
مجلس نمایندگان، انتخاب رئیس جمهور را پس از آغاز جلسه پارلمان آغاز کرده و رئیس مجلس اسامی نمایندگان کاندیدای ریاست جمهوری را قرائت کرد.
مجلس نمایندگان عراق امروز برای انتخاب رئیس جمهور این کشور تشکیل جلسه میدهد. این جلسه در شرایطی برگزار میشود که برخی جریانهای سیاسی بر لزوم تعویق نشست پارلمان برای توافق نظر پیدا کردن بر سر انتخاب رئیس جمهور آینده تاکید میکنند. در طرف مقابل، برخی فراکسیونهای دیگر اصرار بر حضور در نشست پارلمان داشته و معتقدند به حد نصاب رسیدن جلسه پارلمان، به پرونده تشکیل دولت و تعیین رئیس جمهور پایان میدهد.
در همین رابطه، از ساعتی پیش نمایندگان برخی گروههای مختلف سیاسی در محل پارلمان این کشور حضور پیدا کردهاند. ائتلاف العزم به ریاست مثنی السامرائی و نمایندگان آن برای شرکت در جلسه پارلمان وارد محل برگزاری اجلاس شدند.
دفتر رسانهای این ائتلاف با صدور بیانیهای اعلام کرد که مثنی السامرایی به همراه نمایندگان این فراکسیون برای شرکت در جلسه انتخاب رئیس جمهور عراق وارد پارلمان این کشور شدهاند.
در همین رابطه احزاب دموکراتیک کردستان و اتحادیه میهنی نیز امروز جلسهای را در منزل فؤاد حسین وزیر خارجه عراق برگزار کردند تا در خصوص پرونده انتخاب رئیس جمهور بحث و تبادل نظر کنند.
روند انتخاب رئیس جمهور در عراق یک اقدام پارلمانی است که مطابق با ماده ۷۰ قانون اساسی عراق انجام میشود. پس از انتخاب هیئت رئیسه پارلمان، باب نامزدی برای پست ریاست جمهوری باز میشود و هر شهروندی که شرایط قانونی را داشته باشد، حق دارد خود را برای این پست نامزد کند.
روند انتخاب، طبق سازوکار زیر پیش میرود: در دور اول رأیگیری، نامزد باید دو سوم کل آراء اعضای پارلمان را به دست آورد تا رئیس جمهور شود، یعنی ۲۲۰ رأی از ۳۲۹ رأی.
در صورتی که هیچ نامزدی این نسبت را به دست نیاورد، رأی گیری به دور دوم کشیده می شود که در آن رقابت بین دو نامزدی که بیشترین آرا را کسب کردهاند، محدود میشود و هر کس که اکثریت را در این دور به دست آورد، رئیس جمهور کشور خواهد بود.
پس از آن، رئیس جمهور منتخب در برابر پارلمان سوگند قانون اساسی یاد میکند و ظرف حداکثر ۱۵ روز، نامزد فراکسیون پیروز پارلمانی را برای تشکیل دولت مکلف میکند.
