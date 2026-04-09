سیاستمدار عراقی: آمریکا مانع انتخاب رئیس جمهور جدید عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر، هاوال در گفت وگو با خبرگزاری المعلومه گفت: جلسه آینده انتخاب رئیس جمهور عراق براساس خواست دولت ترامپ به حد نصاب نخواهد رسید و برگزار نخواهد شد.

وی اضافه کرد: دولت ترامپ با همکاری و هماهنگی مسعود بارزانی برای پیچیده تر کردن اختلافات در عراق تلاش می‌کند.

هاوال گفت: مسئولان بلندپایه سفارت آمریکا در بغداد با مسعود بارزانی نشستی را برگزار کرده و از او خواسته‌اند که در مسیر تشکیل جلسه پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور سنگ اندازی کند.

وی علت این درخواست سفارت آمریکا را اصرار چارچوب هماهنگی بر نامزدی نوری المالکی برای پست نخست وزیری دانست.

این سیاستمدار کرد عراقی گفت: اخباری که درباره وجود پیشرفت در گفت وگوهای دو حزب دموکرات و اتحادیه میهنی پیرامون انتخاب فردی مورد توافق برای سمت ریاست جمهوری مطرح شده است، دروغ است و صحت ندارد.

خبرگزاری واع پیش تر اعلام کرده بود که جلسه پارلمان عراق برای انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور، روز شنبه ۲۲ فروردین ساعت ۱۱ صبح به وقت محلی آغاز خواهد شد.

پارلمان عراق روز شنبه دستور جلسه‌ای غیر از انتخاب رئیس جمهور ندارد.

تلاش برای برگزاری جلسه انتخاب رئیس جمهور عراق درحالی است که دو حزب بزرگ کرد یعنی حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان عراق، تاکنون بر سر معرفی یک نامزد واحد به توافق نرسیده‌اند.