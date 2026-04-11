به گزارش خبرنگار مهر، کارزار مردمی «آفانیوس» در اقدامی نمادین از همبستگی اجتماعی و در حمایت از فرشته عالمشاه کنشگر محیطزیست اصفهان با گذر از مرز یکمیلیارد تومان، در روزهایی که کشور درگیر جنگ تحمیلی است، گام بلندی در پشتیبانی از کنشگری محیطزیستی برداشت. این کمپین که بههمت محمد درویش، کنشگر برجسته محیطزیست، از اواخر بهمن ماه و تنها چند روز پس از به آتش کشیده شدن خودروی عالمشاه در حسن آباد جرقویه اصفهان، آغاز شد و تا امروز ۲۲ فروردین با همراهی یک هزار و ۱۹۶ نفر به رقم یکمیلیارد و ۹ میلیون تومان رسیده است.
خودروی مدل جک J5 که به خودروی ماهی آفانیوس معروف بود و سالها برای کمک به حفظ حیات و جلوگیری از انقراض ماهی به همین نام در پایش بیابانها و ماندابهای اطراف تالاب گاوخونی استفاده میشد، در ساعات اولیه بامداد ۱۶ بهمن ۱۴۰۴ بهطور عمدی طعمه حریق شد. برآورد کارشناسی خسارت، مبلغ یکمیلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان اعلام شده است. اکنون با کمکهای مردم سبز اندیش بیش از ۸۰ درصد این مبلغ تامین شده و ۲۴۱ میلیون تومان مانده تا کارزار آفانیوس به پایان برسد.
این حرکت جمعی، در بحبوحه جنگ کشور و شرایطی شکل گرفت که اینترنت جهانی قطع بود و فضای مجازی با محدودیت مواجه شد؛ با این حال، همراهی سبزاندیشان ایران نشان داد پشتیبانی از فعالان محیطزیست میتواند فراتر از چالشهای ارتباطی پیش برود.
کنشگران امیدوارند این حمایتها نهتنها به جبران خسارت مادی بینجامد، بلکه پیامی روشن از همراهی جامعه با هشتگ فرشته تنها نیست را بههمراه داشته باشد.
به گزارش مهر، کپور دنداندار یا گورماهی اصفهان با نام علمی Aphanius isfahanensis گونهای منحصر به فرد است که فقط در حوضه زایندهرود و تالاب بینالمللی گاوخونی زندگی میکند.
این گونه بهعنوان یک ماهی لاروخوار بومی در کنترل جمعیت حشرات و پشههای ناقل برخی بیماریها مانند سالک نقش مهم و بیبدیلی دارد. ماهی آفانیوس گونهای تخمگذار با طول عمر چهار تا پنج سال است.
این ماهی از نظر حفظ ذخایر ژنتیکی بسیار با ارزش است اما وضعیت زیستگاه و محل پراکنش این گونه به دلیل فعالیتهای انسانی در شرایط نامناسبی است.
نوسانات آب رودخانه زایندهرود و تالاب بینالمللی گاوخونی و خشکی بخشهایی از زیستبوم آبی در سالهای اخیر، زندگی این گونه منحصر به فرد را با خطر مواجه کرده است.
