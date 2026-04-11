به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صادق عظیمیفر در بازدید از پالایشگاه لاوان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان به ویژه قائد عظیمالشان انقلاب اسلامی امام خامنهای (قدس سره) و مردم مظلوم و بیگناه، گفت: به همه شما عزیزان که شبانه روز تلاش میکنید تا وقفهای در تامین سوخت مورد نیاز مردم ایجاد نشود، خدا قوت میگویم و از یکایک شما تشکر و قدردانی میکنم.
وی به تلاش پرسنل صنعت پالایش و پخش در جنگ رمضان برای خدمترسانی به مردم اشاره کرد و افزود: حتما نتیجه تلاشهای خود را در محافل عمومی و گفتوگوهای بین مردم دیدهاید و هیچ تقدیری بالاتر از این نخواهد بود.
معاون وزیر نفت ادامه داد: دشمن سفاک خیلی سعی کرد خدمترسانی به مردم در حوزه تولید و توزیع سوخت مورد نیاز مردم را با حمله به تاسیسات و زیرساختها دچار وقفه کند و در این حملات ۳ نفر از همکارانمان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند اما با اراده های پولادین خودتان اجازه ندادید دشمن به هدف شوم خود برسد.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران تأکید کرد: در طول تاریخ پرافتخار این سرزمین، وطندوستی همواره یکی از شاخصههای هویتی ایران اسلامی بوده است. ایرانیان همواره در برابر دشمنان سرزمین خود ایستادهاند و روحیه ایثار و فداکاری برای وطن، در تار و پود فرهنگ این ملت ریشه دارد.
به گفته او، در جریان جنگ تحمیلی سوم نیز این روحیه بهروشنی در میان همکاران صنعت پالایش و پخش جلوهگر شد و جلوههایی ماندگار از تعهد، خودگذشتگی و عشق به میهن را به نمایش گذاشت. به عنوان نمونه بسیاری از همکارانمان در تمام چهل روز جنگ تاسیسات را ترک نکردند و دور از خانواده و عزیزان خود در معرض تهدیدات فراوان بودند.
عظیمیفر تصریح کرد: آنچه مسلم است و اهمیت دارد، این است که تاسیسات آسیب دیده را باید خیلی سریع به مدار بازگردانیم و به طور قطع این موضوع نیازمند یک برنامهریزی دقیق است که توسط همکاران پالایشگاه لاوان تدوین شده و در حال اجرا میباشد. مجموعه پالایش و پخش نیز اقدامات لازم برای پشتیبانی و تسریع در بازگردانی این تاسیسات را بعمل میآورد.
در ادامه این بازدید، حمیدرضا محجوب مدیرعامل پالایشگاه لاوان نیز به حمله دشمن آمریکایی - صهیونی اشاره کرد و گفت:متاسفانه دشمن خونخوار ساعت ۱۰ صبح روز ۱۹ اسفند آن هم در زمانی که آتشبس برقرار بود، پالایشگاه لاوان را مورد حمله قرار داد که بخشهایی از آن آسیب دید.
وی گفت: با وجود حملات گسترده دشمن، با تخلیه به موقع پرسنل، خوشبختانه همکاران پالایشگاه آسیبی ندیدند و حین آتشسوزی نیز همکارانمان در بخش های مختلف با تلاش و از خودگذشتگی جلوی گسترش آتش را گرفتند که از یکایک آنها از تشکر و قدردانی می کنم.
محجوب ادامه داد: هم پیمان و هم قسم هستیم در کوتاه ترین زمان ممکن واحدها را در مدار قرار دهیم و به مردم عزیز ایران اسلامی خدمترسانی کنیم.
محمدعلی دادور معاون شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران نیز ضمن گرامیداشت شهدای جنگ تحمیلی سوم گفت: متاسفانه بر اثر حملات دشمن آمریکایی - صهیونی، آسیبهای جدی به پالایشگاه وارد شده است اما خوشبختانه بحران از همان لحظات ابتدایی حمله خوب مدیریت شد و همکارانمان اجازه ندادند آسیبها بیش از این گسترش یابد.
دادور ادامه داد: در جنگ تحمیلی سوم، تاسیسات صنعت پالایش و پخش توسط دشمن متجاوز آمریکایی - صهیونی آسیبهایی دید که از همان ابتدا برنامهریزی و اقدامات اجرایی را آغاز کردیم تا در زمان کوتاهی بتوانیم آسیبها را برطرف کنیم و این مساله بدون شک با تلاش پرسنل خدو م این صنعت میسر خواهد بود.
