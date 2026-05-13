به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محمدصادق عظیمیفر روز گذشته (سهشنبه، ۲۲ اردیبهشت) در نشست با اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به حملات اخیر به برخی زیرساختهای انتقال و ذخیرهسازی فرآوردههای نفتی بیان کرد: با وجود آسیبهایی که به بخشی از تأسیسات و مخازن سوخت در استانهای تهران و البرز وارد شد، با تلاش شبانهروزی کارکنان صنعت پالایش و پخش، مدیریت عملیاتی انجام شد و اجازه داده نشد در روند تأمین و توزیع سوخت کشور اختلالی ایجاد شود.
وی افزود: بلافاصله پس از وقوع این حملات، گروههای عملیاتی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با اجرای تمهیدات فنی ازجمله فعالسازی مسیرهای جایگزین انتقال و استفاده از ظرفیت استانهای همجوار، جریان انتقال فرآورده به نقاط مصرف را برقرار نگه داشتند.
بازسازی مخازن و تأسیسات آسیبدیده
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با بیان اینکه برنامه بازسازی و تقویت مخازن تأسیسات آسیبدیده با فوریت در دستور کار قرار گرفته است، گفت: بخشی از ظرفیت تأسیسات آسیبدیده در کوتاهمدت احیا میشود و در افق میانمدت نیز برنامههایی برای احداث مخازن جدید و توسعه زیرساختهای ذخیرهسازی با رویکرد افزایش ایمنی و پراکندگی تأسیسات در حال اجراست.
عظیمیفر با اشاره به آسیب واردشده به دیگر تأسیسات صنعت نفت افزود: حمله به پارس جنوبی پیامدهایی برای تراز گاز کشور داشته و لازم است مدیریت مصرف در همه بخشها با رویکرد اولویتبندی و هماهنگی بینبخشی دنبال شود.
وی در پایان تأکید کرد: با همافزایی میان دستگاههای اجرایی و مدیریت مصرف در بخشهای مختلف، میتوان از چالشهای پیشرو عبور و تأمین پایدار انرژی کشور را حفظ کرد.
