  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۴۹

بخشی از ظرفیت تأسیسات آسیب‌دیده در کوتاه‌مدت احیا می‌شود

بخشی از ظرفیت تأسیسات آسیب‌دیده در کوتاه‌مدت احیا می‌شود

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: بخشی از ظرفیت تأسیسات آسیب‌دیده در کوتاه‌مدت احیا می‌شود و در افق میان‌مدت نیز برنامه‌هایی برای احداث مخازن جدید در حال اجرا است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محمدصادق عظیمی‌فر روز گذشته (سه‌شنبه، ۲۲ اردیبهشت) در نشست با اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به حملات اخیر به برخی زیرساخت‌های انتقال و ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی بیان کرد: با وجود آسیب‌هایی که به بخشی از تأسیسات و مخازن سوخت در استان‌های تهران و البرز وارد شد، با تلاش شبانه‌روزی کارکنان صنعت پالایش و پخش، مدیریت عملیاتی انجام شد و اجازه داده نشد در روند تأمین و توزیع سوخت کشور اختلالی ایجاد شود.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع این حملات، گروه‌های عملیاتی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اجرای تمهیدات فنی ازجمله فعال‌سازی مسیرهای جایگزین انتقال و استفاده از ظرفیت استان‌های همجوار، جریان انتقال فرآورده به نقاط مصرف را برقرار نگه داشتند.

بازسازی مخازن و تأسیسات آسیب‌دیده

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه برنامه بازسازی و تقویت مخازن تأسیسات آسیب‌دیده با فوریت در دستور کار قرار گرفته است، گفت: بخشی از ظرفیت تأسیسات آسیب‌دیده در کوتاه‌مدت احیا می‌شود و در افق میان‌مدت نیز برنامه‌هایی برای احداث مخازن جدید و توسعه زیرساخت‌های ذخیره‌سازی با رویکرد افزایش ایمنی و پراکندگی تأسیسات در حال اجراست.

عظیمی‌فر با اشاره به آسیب واردشده به دیگر تأسیسات صنعت نفت افزود: حمله به پارس جنوبی پیامدهایی برای تراز گاز کشور داشته و لازم است مدیریت مصرف در همه بخش‌ها با رویکرد اولویت‌بندی و هماهنگی بین‌بخشی دنبال شود.

وی در پایان تأکید کرد: با هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و مدیریت مصرف در بخش‌های مختلف، می‌توان از چالش‌های پیش‌رو عبور و تأمین پایدار انرژی کشور را حفظ کرد.

کد مطلب 6828769
طیبه بیات

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه