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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۳

تولید پایدار پالایشگاه لاوان در شرایط جنگی

تولید پایدار پالایشگاه لاوان در شرایط جنگی

مدیرعامل شرکت پالایش نفت لاوان با اشاره به تداوم تولید بنزین، نفت‌گاز و نفت‌کوره در این مجتمع در شرایط جنگی، گفت: در سخت‌ترین شرایط با حفظ تاب‌آوری واحدها تولید با حداکثر ظرفیت ادامه داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، حمیدرضا محجوب با قدردانی از تلاش و فداکاری کارکنان شرکت پالایش نفت لاوان، بیان کرد: همکاران این مجموعه با وجود شرایط خاص حاکم بر کشور و دشواری‌های ناشی از تردد از اقصی نقاط کشور به جزیره لاوان، با احساس مسئولیت و روحیه جهادی در محل کار حاضر شدند و سنگر تولید را حفظ کردند.

وی با تأکید بر اینکه تلاش کارکنان سبب تداوم بی‌وقفه تولید فرآورده‌های راهبردی شامل بنزین، نفت‌گاز و نفت‌کوره شد، افزود: در کنار حفظ روند تولید، صیانت از معیشت و امنیت اقتصادی کارکنان و خانواده‌های آنان را نیز از وظایف اصلی خود می‌دانیم.

مدیرعامل شرکت پالایش نفت لاوان ادامه داد: خوشبختانه با وجود چالش‌های ناشی از حمله به تأسیسات پالایشگاه، هیچ‌گونه تعدیل نیروی انسانی و تأخیری در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان نداشته‌ایم.

محجوب با اشاره به تداوم فعالیت‌های عملیاتی و پشتیبانی پالایشگاه لاوان در این دوره تصریح کرد: افزون‌بر تداوم تولید، برنامه‌های جاری، پروژه‌های عملیاتی، تأمین قطعات مورد نیاز و فعالیت‌های پشتیبانی نیز بدون توقف دنبال شد.

اجرای برنامه‌های بازسازی با هدف حفظ تاب‌آوری واحدها

وی از اجرای برنامه‌های بازسازی و تعمیرات اساسی واحدها خبر داد و گفت: عملیات بازسازی و تعمیرات اساسی (اورهال) واحدها با هدف افزایش آمادگی عملیاتی، بازگشت ظرفیت تولید به شرایط پیش از حمله دشمن در جنگ تحمیلی سوم و جلوگیری از هرگونه وقفه در فرایند تولید انجام شد.

مدیرعامل شرکت پالایش نفت لاوان با اشاره به نقش کارکنان در عبور از شرایط دشوار، یادآور شد: کارکنان این پالایشگاه با وجود دشواری‌های تردد به جزیره لاوان، خسارت‌های وارده به تأسیسات و شرایط خاص حاکم بر کشور، با حضور مستمر در محل کار اجازه ندادند روند تولید و تأمین فرآورده‌های نفتی متوقف شود.

محجوب تداوم تولید، اجرای برنامه‌های تعمیراتی، ارتقای بهره‌وری و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود را از عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد اقتصادی پالایشگاه لاوان دانست و افزود: بهبود عملکرد اقتصادی مجموعه، افزون‌بر تقویت توان پالایشگاه برای حفظ اشتغال و حمایت از معیشت کارکنان، در صیانت از منافع سهام‌داران شرکت نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به ترکیب سهام‌داران عمده این شرکت شامل سازمان تأمین اجتماعی، سهام عدالت و صندوق‌های بازنشستگی بانک‌ها، گفت: ارتقای عملکرد اقتصادی این مجموعه می‌تواند به افزایش ارزش‌آفرینی برای ذی‌نفعان، به‌ویژه جامعه بازنشستگان، منجر شود.

کد مطلب 6923782
طیبه بیات

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