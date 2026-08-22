تولید پایدار پالایشگاه لاوان در شرایط جنگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، حمیدرضا محجوب با قدردانی از تلاش و فداکاری کارکنان شرکت پالایش نفت لاوان، بیان کرد: همکاران این مجموعه با وجود شرایط خاص حاکم بر کشور و دشواریهای ناشی از تردد از اقصی نقاط کشور به جزیره لاوان، با احساس مسئولیت و روحیه جهادی در محل کار حاضر شدند و سنگر تولید را حفظ کردند.
وی با تأکید بر اینکه تلاش کارکنان سبب تداوم بیوقفه تولید فرآوردههای راهبردی شامل بنزین، نفتگاز و نفتکوره شد، افزود: در کنار حفظ روند تولید، صیانت از معیشت و امنیت اقتصادی کارکنان و خانوادههای آنان را نیز از وظایف اصلی خود میدانیم.
مدیرعامل شرکت پالایش نفت لاوان ادامه داد: خوشبختانه با وجود چالشهای ناشی از حمله به تأسیسات پالایشگاه، هیچگونه تعدیل نیروی انسانی و تأخیری در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان نداشتهایم.
محجوب با اشاره به تداوم فعالیتهای عملیاتی و پشتیبانی پالایشگاه لاوان در این دوره تصریح کرد: افزونبر تداوم تولید، برنامههای جاری، پروژههای عملیاتی، تأمین قطعات مورد نیاز و فعالیتهای پشتیبانی نیز بدون توقف دنبال شد.
اجرای برنامههای بازسازی با هدف حفظ تابآوری واحدها
وی از اجرای برنامههای بازسازی و تعمیرات اساسی واحدها خبر داد و گفت: عملیات بازسازی و تعمیرات اساسی (اورهال) واحدها با هدف افزایش آمادگی عملیاتی، بازگشت ظرفیت تولید به شرایط پیش از حمله دشمن در جنگ تحمیلی سوم و جلوگیری از هرگونه وقفه در فرایند تولید انجام شد.
مدیرعامل شرکت پالایش نفت لاوان با اشاره به نقش کارکنان در عبور از شرایط دشوار، یادآور شد: کارکنان این پالایشگاه با وجود دشواریهای تردد به جزیره لاوان، خسارتهای وارده به تأسیسات و شرایط خاص حاکم بر کشور، با حضور مستمر در محل کار اجازه ندادند روند تولید و تأمین فرآوردههای نفتی متوقف شود.
محجوب تداوم تولید، اجرای برنامههای تعمیراتی، ارتقای بهرهوری و استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود را از عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد اقتصادی پالایشگاه لاوان دانست و افزود: بهبود عملکرد اقتصادی مجموعه، افزونبر تقویت توان پالایشگاه برای حفظ اشتغال و حمایت از معیشت کارکنان، در صیانت از منافع سهامداران شرکت نیز اهمیت ویژهای دارد.
وی با اشاره به ترکیب سهامداران عمده این شرکت شامل سازمان تأمین اجتماعی، سهام عدالت و صندوقهای بازنشستگی بانکها، گفت: ارتقای عملکرد اقتصادی این مجموعه میتواند به افزایش ارزشآفرینی برای ذینفعان، بهویژه جامعه بازنشستگان، منجر شود.
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