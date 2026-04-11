ضرورت نظارت مستمر بر تولید داروهای استراتژیک

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پیر صالحی، در بازدید از شرکت داروپخش، گفت: صنعت دارویی ایران امروز در عرصه سلامت و امنیت کشور جایگاه ویژه‌ای دارد و هر گرم داروی تولیدی در این کارخانه، پیامی از ایستادگی و خودکفایی به دشمنان این مرز و بوم است.

وی افزود: شرکت دارو پخش به رغم چهار بار آسیب‌ دیدگی ناشی از حملات خصمانه در جنگ رمضان، با مدیریت جهادی و حضور بی‌وقفه پرسنل متخصص، توانسته تولید داروهای حیاتی را بدون وقفه ادامه دهد.

رئیس سازمان غذا و دارو با تقدیر از ایثارگری مدیران و کارکنان این مجموعه تصریح کرد: حضور به‌ موقع تیم‌های فنی و مهندسی برای تعمیر و بازسازی خطوط آسیب‌ دیده، هماهنگی دقیق با تأمین‌کنندگان مواد اولیه و به‌ کارگیری پروتکل‌های پدافند غیرعامل، از عوامل کلیدی در حفظ تداوم تولید بوده است.

پیرصالحی با تأکید بر راهبردهای کلان سازمان غذا و دارو در شرایط ویژه خاطرنشان کرد: تقویت زنجیره تأمین داخلی، توسعه تولیدات دانش‌بنیان و افزایش ظرفیت انبارش استراتژیک، در دستور کار فوری سازمان غذا و دارو قرار دارد.

وی همچنین بر لزوم نظارت مستمر بر فرآیندهای تولید، توزیع و کنترل کیفیت داروهای استراتژیک تأکید کرد و گفت: اولویت اصلی سازمان غذا و دارو، تضمین دسترسی عادلانه و به‌ موقع مردم به داروهای مورد نیاز در هر شرایطی است.