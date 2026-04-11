به گزارش خبرنگار مهر، محمد غلام نژاد، بعد از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از جزئیات تازهای درباره پوشش همگانی بیمه درمان و میزان تخفیف برای دهکهای مختلف درآمدی خبر داد.
مدیرکل بیمه سلامت استان تهران، در ادامه توضیح داد: طبق بخشنامه جدید، مردم میتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی و فقط از طریق سامانه اینترنتی سازمان بیمه سلامت ایران به نشانی Https://csp.ihio.gov.ir نسبت به ثبتنام در طرح بیمه همگانی ایرانیان اقدام کرده و بازه ششماهه یا یکساله تحت پوشش بیمه پایه درمان قرار گیرند.
وی افزود: بر اساس تعرفههای مصوب، بیمهشدگان امکان دریافت خدمات درمانی را در همه مراکز دولتی و خصوصی طرف قرارداد با این سازمان خواهند داشت.
غلامنژاد درخصوص تخفیفهای درنظرگرفته شده برای دهکهای اول تا پنجم درآمدی خاطرنشان کرد: این گروه از تخفیف صددرصدی برخوردارند و حق بیمه ششماه و یکساله برایشان رایگان است.
وی ادامه داد: دهک ششم با ۶۰٪ تخفیف مبلغ ۱۹.۲۴۱.۲۸۰ ریال، دهک هفتم با ۵۰٪ تخفیف مبلغ ۲۴.۰۵۱.۶۰۰ ریال، دهک هشتم با ۴۰٪ تخفیف مبلغ ۲۸.۸۶۱.۹۲۰ ریال و دهک نهم با ۳۰٪ تخفیف مبلغ ۳۳.۶۷۲.۲۴۰ ریال از خدمات بیمهای بهرهمند میشوند.
غلامنژاد یادآور شد: دهک دهم نیز بدون هیچ تخفیفی با پرداخت ۴۸.۱۰۳.۲۰۰ ریال میتواند از امکانات این صندوق استفاده کند.
به گفته وی، افرادی که هنوز دهکبندی نشدهاند هم میتوانند بهصورت ماهانه بیمه شوند تا زمانی که دهک آنها تعیین گردد.
مدیرکل بیمه سلامت استان تهران تأکید کرد: این امکانات با هدف عدالت در دسترسی مردم به خدمات درمانی و کاستن از هزینههای حوزه سلامت فراهم شده است.
