حذف تأیید داروهای ضروری در جنگ با پرداخت ۱۵۱۳ میلیاردی همراه شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد غلامنژاد، صبح پنجشنبه در گفتوگویی، مأموریت اصلی این سازمان را حراست از حقوق بیمهشدگان، مهار هزینههای حوزه درمان و تحقق شاخصهای عدالت در بهرهمندی از خدمات سلامت، حتی در بطن التهابات جنگ اخیر و تبعات ناشی از آن توصیف کرد و از تسویه بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان از دیون مراکز درمانی در طول ایام جنگ خبر داد.
وی با اشاره به اجرای طرح «جنگ رمضان» اظهار داشت: در همین راستا، مجموع پرداختیهای صورتگرفته به مراکز سلامت به رقم ۱۵۱۳ میلیارد تومان رسیده که ۱۲۷۴ میلیارد تومان آن سهم مراکز دانشگاهی، ۳۲ میلیارد تومان متعلق به مراکز غیردانشگاهی و ۲۰۷ میلیارد تومان نیز به حوزه روستایی اختصاص یافته است. به گفته غلامنژاد، این توزیع اعتبار، گواه روشنی بر استمرار رویکرد عدالتمحور و نگاه حمایتی به مناطق کمبرخوردار در متن شرایط جنگی است.
مدیرکل بیمه سلامت استان تهران در تشریح اقدامات حمایتی این اداره کل افزود: با هدف کاهش فشار مضاعف بر بیماران و مراکز ارائهدهنده خدمت، فرایند تأیید دارو برای موارد ضروری و اورژانسی حذف شد تا روند دسترسی به داروهای کلیدی، بدون بروکراسی و وقفه انجام شود. او تأکید کرد که نیروهای بخش تأیید دارو به صورت ۲۴ ساعته و بیوقفه پاسخگوی نیاز بیمهشدگان هستند.
غلامنژاد با تأکید بر سختگیرانهتر شدن نظارتها در این برهه، تصریح کرد: در مجموع ۸۴ مورد بازدید میدانی از مراکز درمانی، داروخانهها و بیمارستانهای سطح استان تهران انجام پذیرفت. همچنین میزهای خدمت در کلیه شعب و ادارات شهرستانی بهطور روزانه دایر و آماده پاسخگویی به مراجعات و درخواستهای مردم بود.
این مقام مسئول در ادامه به اهمیت توسعه خدمات غیرحضوری در دل بحران اشاره کرد و گفت: تمامی خدمات الکترونیک از مجرای سامانه شهروندی و خط ارتباطی ۱۶۶۶ بدون لحظهای توقف به بیمهشدگان عرضه شد تا مراجعات فیزیکی و ترددهای غیرضروری به حداقل ممکن برسد. وی همچنین از تمدید قرارداد با کلیه مؤسسات طرف قرارداد تا خردادماه ۱۴۰۵ خبر داد و این اقدام را تضمینی برای تداوم زنجیره ارائه خدمات سلامت ارزیابی کرد.
به گفته غلامنژاد، کوتاهسازی فرایند رسیدگی به اسناد، شفافسازی مالی و بهبود رضایتمندی مراکز طرف قرارداد، از جمله اهداف راهبردی اداره کل بیمه سلامت استان تهران به شمار میرود.
مدیرکل بیمه سلامت استان تهران در بخش پایانی سخنان خود به تسهیل فرایند ثبتنام بیمهای برای عموم شهروندان اشاره کرد و گفت: متقاضیان میتوانند بدون کوچکترین نیاز به مراجعه حضوری، از طریق ورود به سامانه شهروندی سازمان بیمه سلامت ایران به نشانی Https://csp.ihio.gov.ir، برای عضویت در صندوق بیمه سلامت همگانی ایرانیان اقدام کرده و خود را در بازههای ششماهه یا یکساله تحت پوشش بیمه پایه درمان قرار دهند.
وی خاطرنشان کرد: در این طرح، دهکهای درآمدی یک تا پنج مشمول تخفیف صددرصدی حق بیمه شدهاند و پرداختهای ششماهه و سالانه آنان کاملاً رایگان است. همچنین افراد فاقد دهک نیز میتوانند به صورت یکماهه بیمه رایگان دریافت کنند تا فرایند تعیین دهک آنها مشخص شود.
