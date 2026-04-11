به گزارش خبرگزاری مهر، محمد غلامنژاد گفت: شهروندان میتوانند بدون مراجعه حضوری و از طریق سامانه شهروندی سازمان بیمه سلامت ایران به نشانی Https://csp.ihio.gov.ir در صندوق بیمه سلامت همگانی ایرانیان ثبتنام کرده و خود را برای مدت ۶ ماه یا یکسال تحت پوشش بیمه پایه درمان قرار دهند.
وی افزود: بر اساس نرخهای اعلام شده، بیمهشدگان میتوانند از خدمات درمانی در تمامی مراکز دولتی و خصوصی طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت بهرهمند شوند.
غلامنژاد در تشریح میزان تخفیفات دهکها گفت: دهکهای درآمدی یک تا پنج از تخفیف ۱۰۰ درصدی برخوردار بوده و حق بیمه آنها کاملاً رایگان است.
وی در ادامه به تخفیف پوشش بیمهای دهکهای ۶ تا ۹ پرداخت و افزود: دهک ۶ با ۶۰ درصد تخفیف مبلغ(۱۹.۲۴۱.۲۸۰ )، دهک ۷ با ۵۰ درصد تخفیف مبلغ( ۲۴.۰۵۱.۶۰۰)، دهک ۸ با ۴۰ درصد تخفیف مبلغ( ۲۸.۸۶۱.۹۲۰ ) و دهک ۹ با ۳۰ درصد تخفیف مبلغ( ۳۳.۶۷۲.۲۴۰) ریال از پوشش بیمهای بهرهمند شوند.
غلام نژاد گفت: دهک درآمدی ۱۰ نیز با پرداخت مبلغ ۴۸.۱۰۳.۲۰۰ ریال، امکان استفاده از خدمات صندوق را بدون تخفیف خواهد داشت.
وی افزود: همچنین افراد فاقد دهک نیز می توانند به صورت یک ماهه بیمه شوند تا وضعیت دهک ایشان مشخص گردد.
مدیرکل بیمه سلامت استان تهران تأکید کرد: این تسهیلات با هدف افزایش دسترسی عادلانه شهروندان به خدمات درمانی و کاهش هزینههای سلامت ارائه شده است.
