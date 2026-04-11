گرمسار آماده برگزاری انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی بعد از ظهر شنبه در نشست هماندیشی هیأتهای اجرایی و نظارت هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی در محل فرمانداری گرمسار به برگزاری انتخابات در موعد مقرر اشاره کرد و افزود: تا این لحظه هیچگونه نامه رسمی مبنی بر تعویق زمان برگزاری انتخابات از سوی مراجع ذیربط دریافت نشده است.
وی با تاکید به اینکه بر اساس برنامه ریزی های انجام گرفته انتخابات روز یازدهم اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد، ادامه داد: شهرستان گرمسار و دستگاههای اجرایی برای برگزاری این رویداد آماده هستند.
فرماندار گرمسار با اشاره به اینکه تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری مطلوب انتخابات در سطح شهر و بخشهای تابعه فراهم شده است، بیان داشت: تجهیزات مربوط در حال آماده سازی است.
همتی از حضور مستمر و جهادی نیروهای دخیل در انتخابات تقدیر کرد و اظهار داشت: مواردی نظیر بررسی شعب اخذ رأی و ساماندهی نیروهای اجرایی در فاز اجرایی است.
وی بر رعایت دقیق قوانین تبلیغات انتخاباتی از سوی شهرداری تأکید کرد و افزود: کمیته تبلیغات موظف به جانمایی فضاهای مناسب برای نصب تبلیغات منظم و قانونمند برای داوطلبان است.
