مجموع عملیات حفاری در خط ۲ متروی تبریز به حدود ۱۷ کیلومتر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر باقریفر ظهر شنبه در آیین اتمام حفاری تونل فاز دوم خط ۲ متروی تبریز اظهار کرد: شهرها همواره در مسیر پیشرفت و توسعه نیازمند ایجاد و تقویت زیرساختهای نوین حملونقل شهری هستند و با افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی، توسعه شبکه حملونقل ریلی به یکی از مهمترین راهکارهای مدیریت ترافیک و کاهش زمان سفرهای درونشهری تبدیل شده است.
وی با اشاره به جایگاه خط ۲ متروی تبریز در شبکه حملونقل عمومی شهر افزود: این خط با طولی در حدود ۲۳ کیلومتر یکی از مهمترین پروژههای زیرساختی تبریز به شمار میرود و نقش مهمی در اتصال بخشهای مختلف شهر ایفا خواهد کرد.
باقریفر ادامه داد: مسیر خط ۲ متروی تبریز از محدوده قراملک آغاز شده و پس از عبور از محورهایی همچون میدان دانشسرا، خیابان عباسی، میدان شهید فهیمده، آبرسان، شهرک رشدیه، دانشگاه تبریز و نمایشگاه بینالمللی در نهایت به میدان بسیج میرسد و در برنامههای توسعه آینده نیز اتصال آن به مناطق شرقی شهر و ایستگاه راهآهن تبریز پیشبینی شده است.
وی با اشاره به روند اجرای این پروژه گفت: عملیات اجرایی خط ۲ با بهرهگیری از روشهای نوین مهندسی و استفاده از دستگاههای پیشرفته حفاری مکانیزه تونل (TBM) در حال انجام است و در سالهای اخیر تمرکز اصلی پروژه بر حفاری تونلهای مسیر قرار داشته است.
مدیرعامل سازمان حملونقل ریلی شهرداری تبریز تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ عملیات حفاری بخشی از مسیر به طول حدود ۱۰ کیلومتر در محدوده قراملک تا میدان دانشسرا به طور کامل به پایان رسید و در ادامه نیز حفاری بخش دیگری از مسیر به طول حدود ۷.۵ کیلومتر انجام شد که مجموع حفاریهای انجام شده در این پروژه را به حدود ۱۷ کیلومتر رسانده است.
وی همچنین به اقدامات انجام شده برای تسریع روند اجرای پروژه اشاره کرد و گفت: تأمین فاینانس ۴۲۰ میلیون دلاری این طرح با عاملیت بانکهای تجارت، سپه و شهر، آغاز عملیات ریلگذاری در بخشهایی از مسیر، آزادسازی مسیرهای مورد نیاز شهری و اجرای همزمان عملیات عمرانی در چند ایستگاه فاز نخست از جمله اقدامات مهم در روند پیشبرد پروژه خط ۲ متروی تبریز است.
وی ، با اشاره به اهمیت توسعه حملونقل ریلی در کلانشهرها تأکید کرد: توسعه مترو یکی از مهمترین راهکارهای کاهش ترافیک شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان به شمار میرود.
باقریفر در پایان خاطرنشان کرد: پروژه متروی تبریز تنها یک طرح عمرانی نیست، بلکه نمادی از حرکت شهر به سوی آیندهای پایدار، سریعتر و هوشمندانهتر محسوب میشود و توسعه این شبکه میتواند نقش مهمی در کاهش ترافیک، صرفهجویی در مصرف انرژی و افزایش رفاه شهروندان ایفا کند.
