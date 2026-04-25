اتمام حفاری تونل ارتباطی خط ۱ و ۲ متروی تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغرباقریفر روز شنبه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به تکمیل حفاری تونل ارتباطی خط یک و دو متروی تبریز، اظهار کرد: عملیات حفاری لینک (تونل) ارتباطی برای استفاده در مواقع ضروری برای انتقال قطارهای فعال در مسیر از خط یک به دو و بهعکس و الزامات اتصال خطوط به همدیگر تکمیل شد.
وی افزود: این تونل به طول ۴۱۵ متر در مسیر ایستگاه قونقا در خط یک به ایستگاه گجیل در خط دو، با تلاش شبانهروزی متخصصان و کارگران مجموعه متروی تبریز طی ۲۴ ماه در عمق ۲۵ متری زیر زمین به پایان رسید.
مدیرعامل سازمان حملونقل ریلی شهرداری تبریز عنوان کرد: عملیات لاینینگ از جمله بتنریزی، دیوارکشی و سایر تجهیزات مورد نیاز نیز در حال انجام است و تا چهار ماه آینده تکمیل خواهد شد.
باقریفر با اشاره به تداوم اجرای فاز دو متروی تبریز تأکید کرد: اجرای خط دوم مترو حتی با شرایط جنگی با سرعت بیشتری دنبال میشود و جلسات کارگاهی، پایش میدانی و شبانهروزی برای استمرار تسریع در عملیات اجرایی با قوت تمام پیگیری میشود.
نظر شما