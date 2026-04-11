به گزارش خبرنگار مهر، سردار اصغر عباسقلی‌زاده ظهر شنبه در آیین اتمام حفاری تونل فاز دوم خط ۲ متروی تبریز که در ایستگاه ۸ این خط برگزار شد، اظهار کرد: اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی و زیرساختی از جمله مترو، نقش مهمی در توسعه شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دارد.

وی با اشاره به همکاری دستگاه‌های مختلف در اجرای این پروژه افزود: پیشبرد چنین طرح‌هایی نتیجه همدلی و هماهنگی میان مجموعه‌های اجرایی، مدیریت شهری و نهادهای مسئول است و این همکاری می‌تواند زمینه‌ساز تسریع در تکمیل سایر پروژه‌های مهم شهری نیز باشد.

فرمانده سپاه عاشورا ادامه داد: توسعه حمل‌ونقل عمومی به‌ویژه مترو، یکی از نیازهای اساسی کلان‌شهرهاست و بهره‌برداری از این پروژه‌ها می‌تواند در کاهش ترافیک، صرفه‌جویی در زمان و بهبود شرایط زیست‌محیطی شهر مؤثر باشد.

سردار عباسقلی‌زاده با قدردانی از تلاش مهندسان، متخصصان و کارگران فعال در این طرح گفت: زحمات شبانه‌روزی دست‌اندرکاران پروژه مترو تبریز قابل تقدیر است و امید می‌رود با تداوم این تلاش‌ها، شاهد تکمیل هرچه سریع‌تر فازهای بعدی این پروژه و بهره‌مندی بیشتر شهروندان از خدمات آن باشیم.

گفتنی است آیین اتمام حفاری تونل فاز دوم خط ۲ متروی تبریز صبح شنبه ۲۲ فروردین ساعت ۱۰ در محل دانشسرا، مقابل استانداری و در ایستگاه ۸ خط ۲ متروی تبریز برگزار شد.