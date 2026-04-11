استاندار آذربایجان شرقی: حفاری فاز دوم خط ۲ متروی تبریز به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست ظهر شنبه با اشاره به اهمیت پیشرفت پروژههای حملونقل عمومی در تبریز افزود: با اتمام حفاری تونل فاز دوم خط ۲ متروی تبریز، یکی از مراحل مهم اجرایی این پروژه به سرانجام رسیده و زمینه برای ادامه عملیات اجرایی در بخشهای بعدی فراهم شده است.
سرمست ادامه داد: خط ۲ متروی تبریز یکی از طرحهای زیرساختی مهم در حوزه حملونقل شهری است که با بهرهبرداری از آن، بخشی از مشکلات ترافیکی شهر کاهش یافته و دسترسی شهروندان به حملونقل عمومی سریعتر و آسانتر خواهد شد.
نقش مترو در کاهش ترافیک و بهبود حملونقل شهری
استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت توسعه شبکه حملونقل عمومی در کلانشهر تبریز گفت: توسعه خطوط مترو نقش مهمی در کاهش ترافیک، کاهش آلودگی هوا و افزایش کیفیت زندگی شهروندان دارد و از همین رو تکمیل این پروژهها از اولویتهای مهم مدیریت استان و مدیریت شهری به شمار میرود.
وی خاطرنشان کرد: با ادامه روند اجرایی این پروژه، تلاش خواهد شد مراحل بعدی نیز با سرعت بیشتری پیش برود تا زمینه بهرهبرداری از بخشهای مختلف خط ۲ متروی تبریز فراهم شود.
سرمست در بخش دیگری از سخنان خود از تلاش مجموعه عوامل اجرایی این پروژه قدردانی کرد و گفت: پیشرفت چنین پروژههای بزرگی حاصل تلاش و همدلی مهندسان، کارگران، مدیران پروژه و مجموعه مدیریت شهری است که با کار شبانهروزی در مسیر توسعه زیرساختهای شهری گام برمیدارند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم حمایتها و تأمین منابع مورد نیاز، پروژه خط ۲ متروی تبریز در زمان مناسب تکمیل شده و شهروندان بتوانند هرچه زودتر از مزایای این پروژه مهم حملونقل شهری بهرهمند شوند.
