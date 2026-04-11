تست گرم فاز دوم خط ۲ متروی تبریز تا پایان سال ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب هوشیار ظهر شنبه گفت: این پروژه با سرمایه‌گذاری قابل توجه شهرداری در حال اجرا بوده و طبق برنامه‌ریزی‌ها تست گرم آن تا پایان سال ۱۴۰۵ انجام می‌شود.

وی با اشاره به مشخصات خط ۲ متروی تبریز اظهار کرد: این خط به طول ۲۲.۴ کیلومتر و با ۲۰ ایستگاه طراحی شده که تاکنون ۱۷.۵ کیلومتر از تونل آن حفاری شده است.

وی با بیان اینکه عملیات حفاری دستگاه تی‌بی‌ام شرقی این خط به پایان رسیده است، افزود: تا سال ۱۳۹۱ برای اجرای خط ۲ مترو تنها حدود ۱.۵ همت هزینه شده بود، اما در دوره ششم مدیریت شهری بیش از ۸ همت برای این پروژه هزینه شده است.

شهردار تبریز با تأکید بر تداوم اجرای پروژه‌های عمرانی در شرایط جنگی گفت: شهرداری تبریز توانست با اتکا به توان علمی و عملی خود، اجرای پروژه‌های کلان عمرانی را حتی در شرایط دشوار ادامه دهد.

هوشیار همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین مالی پروژه خاطرنشان کرد: روند جذب فاینانس خط ۲ متروی تبریز با حمایت رئیس‌جمهور، دکتر مسعود پزشکیان، نهایی شده است.

وی با بیان اینکه ۶۰ درصد بودجه شهرداری تبریز به حوزه حمل‌ونقل عمومی اختصاص یافته است، تصریح کرد: در حال حاضر خط یک متروی تبریز تکمیل شده و روزانه حدود ۱۰۰ هزار نفر از خدمات این خط استفاده می‌کنند.

هوشیار همچنین از آغاز عملیات اجرایی خط ۳ متروی تبریز خبر داد و گفت: شهرداری تبریز با حمایت شهروندان در شرایط جنگی، اجرای عملیات عمرانی این خط را نیز دنبال می‌کند.