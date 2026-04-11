توقیف پژو ۴۰۵ با ۳۸ کیلوگرم تریاک در سربیشه 

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ صالحی فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه ظهر شنبه در گفت و گو با خبرنگاران ظهار داشت: مأموران انتظامی پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور اصلی به یک دستگاه پژو ۴۰۵ مشکوک شدند و خودرو را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی بیان داشت: مأموران با هماهنگی مرجع قضائی در بازرسی از پژو ۴۰۵ مقدار ، ۳۸ کیلوگرم تریاک که به طرز ماهرانه ای جاساز شده بود کشف کردند.

وی یادآور شد: در این رابطه یک خودرو توقیف و یک نفر متهم دستگیر شد که متهم دستگیر شده به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شد.