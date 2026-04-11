۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۵۲

توقیف پژو ۴۰۵ با ۳۸ کیلوگرم تریاک در سربیشه 

بیرجند- فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه از کشف ۳۸ کیلوگرم تریاک در بازرسی از یک دستگاه پژو ۴۰۵ در شهرستان سربیشه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ صالحی فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه ظهر شنبه در گفت و گو با خبرنگاران ظهار داشت: مأموران انتظامی پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور اصلی به یک دستگاه پژو ۴۰۵ مشکوک شدند و خودرو را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی بیان داشت: مأموران با هماهنگی مرجع قضائی در بازرسی از پژو ۴۰۵ مقدار ، ۳۸ کیلوگرم تریاک که به طرز ماهرانه ای جاساز شده بود کشف کردند.

وی یادآور شد: در این رابطه یک خودرو توقیف و یک نفر متهم دستگیر شد که متهم دستگیر شده به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شد.

