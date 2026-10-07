  1. سیاست
  2. سایر
۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۹:۰۲

هشدار دیوان محاسبات نسبت به ریسک تمرکز زیرساخت‌های بانکداری

هشدار دیوان محاسبات نسبت به ریسک تمرکز زیرساخت‌های بانکداری

دیوان محاسبات بر ضرورت تدوین و اجرای فوری برنامه عملیاتی برای تنوع‌بخشی به ارائه‌دهندگان خدمات بانکی، استفاده از زیرساخت‌های توزیع‌پذیر و پیش‌بینی سازوکارهای پشتیبان تأکید کرد.

به گزاری خبرگزاری مهر، مرکز رسانه، بین الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: بخش عمده خدمات بانکداری متمرکز ۲۸ بانک و مؤسسه اعتباری کشور توسط تعداد محدودی شرکت ارائه می‌شود و تمرکز بیش از ۸۰ درصدی زیرساخت سامانه جامع بانکداری متمرکز و سوئیچ پرداخت کشور در تعداد محدودی شرکت، استمرار خدمت‌رسانی در صورت بروز اختلال فنی را با مخاطره مواجه می‌کند.

دیوان محاسبات کشور در چارچوب وظایف قانونی خود در نظارت بر نحوه عملکرد دستگاه‌های اجرایی و صیانت از منابع عمومی، در هشداری پیشگیرانه به بانک مرکزی، بر ضرورت تدوین و اجرای فوری برنامه عملیاتی برای تنوع‌بخشی به ارائه‌دهندگان خدمات، استفاده از زیرساخت‌های توزیع‌پذیر و پیش‌بینی سازوکارهای پشتیبان تأکید می‌کند

کد مطلب 6970396
محسن صمیمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها