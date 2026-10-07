حجت‌الاسلام محمد فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در بخش‌های مختلف از جمله تأمین مسکن روستایی، بازسازی واحدهای آسیب‌دیده و کمک به رفع محرومیت‌های مسکن فعالیت دارد و خدمت‌رسانی در این حوزه‌ها زمانی اثربخش‌تر خواهد بود که با روحیه امانت‌داری، اخلاق و نیت الهی همراه باشد.

وی افزود: یکی از ظرفیت‌های ارزشمند در مسیر حمایت از نیازمندان، حساب ۱۰۰ امام خمینی (ره) است که با فرمان تاریخی بنیانگذار جمهوری اسلامی در ۲۱ فروردین ۱۳۵۸ با هدف کمک به تأمین مسکن محرومان و مستضعفان شکل گرفت.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کردستان ادامه داد: معرفی این ظرفیت به مردم و خیرین می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر در رفع مشکلات مسکن خانواده‌های نیازمند را فراهم کند.

فرهادی با اشاره به جایگاه ائمه جمعه و جماعات در ارتباط مستقیم با مردم، گفت: ظرفیت مساجد و شبکه ائمه جماعت می‌تواند در معرفی حساب ۱۰۰ امام و هدایت کمک‌های مردمی به سمت تأمین مسکن محرومان نقش مؤثری داشته باشد.

وی خواستار همکاری مرکز بزرگ اسلامی، ائمه جمعه و جماعات استان در این زمینه شد و بیان کرد: اطلاع‌رسانی درباره این حساب در مساجد، نمازهای جمعه و در میان خیرین می‌تواند مشارکت‌های مردمی را برای حل بخشی از مشکلات مسکن اقشار کم‌برخوردار افزایش دهد.

نماز جماعت فرصتی برای تقویت اخلاق سازمانی

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کردستان همچنین با اشاره به اهمیت نماز جماعت در محیط‌های اداری عنوان کرد: اقامه نماز جماعت در ادارات تنها یک وظیفه شرعی نیست، بلکه می‌تواند به فرصتی برای ایجاد ارتباط معنوی، تقویت اخلاق و افزایش همدلی میان کارکنان تبدیل شود.

فرهادی خاطرنشان کرد: فرهنگ خدمت به مردم زمانی می‌تواند آثار ماندگارتری داشته باشد که در کنار اقدامات اجرایی، توجه به ارزش‌های اخلاقی و معنوی نیز مورد توجه قرار گیرد.