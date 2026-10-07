۵ میلیارد تومان برای اجرای طرح هادی در روستاهای آبدانان هزینه شد

بهزاد نورمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از اولویت‌های دولت در شهرستان آبدانان اجرایی طرح هادی است.

وی از اجرای طرح نهضت آسفالت در روستاهای این شهرستان خبر داد و گفت: در قالب این طرح، ۸ هزار و ۵۰۰ متر مربع از معابر روستایی آسفالت و روکش می‌شود.

نورمحمدی با اشاره به اینکه برای اجرای این طرح بیش از پنج میلیارد تومان هزینه خواهد شد، اظهار داشت: این اعتبار از محل تملک دارایی شهرستان، اعتبارات همیاری دهیاری و با مشارکت بنیاد مسکن تأمین شده؛ هدف اصلی، بهسازی معابر و تسهیل تردد اهالی روستا است.

فرماندار آبدانان با بیان اینکه آسفالت روستا، بخشی از مطالبه‌ای است که مردم سال‌ها پیگیر اجرای آن بودند، تصریح کرد: با اجرای این طرح، شاهد بازگشت رونق و زندگی به روستاهت خواهیم بود و امیدواریم این اقدام، زمینه‌ساز مهاجرت معکوس و ماندگاری جمعیت در مناطق روستایی شود.

وی با تأکید بر اینکه توسعه و بهسازی معابر روستایی می‌تواند مسیر توسعه را در روستاها هموارتر کند، خاطرنشان کرد: توجه به زیرساخت‌های روستایی، یکی از اولویت‌های اصلی دولت در راستای تحقق عدالت و توسعه متوازن در سطح شهرستان است.

فرماندار آبدانان در پایان با قدردانی از همکاری دهیاری و بنیاد مسکن در اجرای این طرح، گفت: امیدواریم با تداوم این روند، شاهد اجرای پروژه‌های عمرانی بیشتری در سایر روستاهای شهرستان باشیم و مردم منطقه از مزایای آن بهره‌مند شوند.