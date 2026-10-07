به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد صبح چهارشنبه در تشریح وضعیت جوی، دریایی و دمایی استان هرمزگان اظهار کرد: آسمان استان امروز صاف تا کمی ابری خواهد بود و در ساعات صبح در برخی سواحل و جزایر مه رقیق صبحگاهی و کاهش موقتی دید افقی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، در ارتفاعات به‌ویژه منطقه بشاگرد، با رشد ابر، رگبار پراکنده باران، رعدوبرق، گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای همراه خواهد بود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان ادامه داد: در برخی نقاط استان که شرایط بارشی فراهم نباشد، افزایش سرعت باد، بروز گردوغبار و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

حمزه‌نژاد توصیه کرد: با توجه به احتمال رگبار و رعدوبرق، از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

وی درباره شرایط دریایی استان نیز گفت: دریا طی روز آرام و در ساعات شب تحت تأثیر وزش بادهای جنوب شرقی کمی مواج خواهد بود و توصیه می‌شود تردد شناورهای سبک با احتیاط انجام شود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان بیان کرد: روزهای پنجشنبه و جمعه نیز ضمن تداوم بارش‌های عصرگاهی در ارتفاعات، دریا تحت تأثیر وزش بادهای جنوب شرقی کمی مواج پیش‌بینی می‌شود.

حمزه‌نژاد در خصوص وضعیت دمایی استان نیز گفت: امروز ماندگاری هوای گرم در هرمزگان ادامه خواهد داشت و از فردا با افزایش رطوبت نسبی هوا در طول روز، کاهش دمای بیشینه در استان پیش‌بینی می‌شود.