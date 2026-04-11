تیم فوتبال تراکتور به ترکیه رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه رسمی باشگاه تراکتور، کاروان این تیم امروز شنبه ۲۲ فروردین، از تبریز به صورت زمینی راهی شهر وان ترکیه شد.

با ورود اعضای تیم به شهر وان، کاروان تراکتور مورد استقبال مدیران ارشد باشگاه وان‌اسپورت ترکیه قرار گرفت.

شاگردان محمد ربیعی پس از توقفی کوتاه، از طریق پرواز عازم استانبول خواهند شد و طبق برنامه، فردا نیز برای برگزاری دیدار خود مقابل شباب‌الاهلی، راهی شهر جده عربستان می‌شوند.

همچنین بازیکنان خارجی تیم تراکتور قرار است در استانبول به سایر اعضای کاروان ملحق شوند تا ترکیب تیم برای این مسابقه تکمیل شود.

گفتنی است این کاروان با پشت سر گذاشتن مسیر وان و استانبول، خود را برای دیدار مقابل شباب‌الاهلی امارات در سه شنبه شب در چارچوب رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا در شهر جده آماده می‌کند.