۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۵۱

تراکتور وارد عربستان شد

تراکتور وارد عربستان شد

تبریز- اعضای تیم تراکتور دقایقی پیش وارد فرودگاه شهر جده شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای تیم تراکتور دقایقی پیش وارد فرودگاه شهر جده شده و این فرودگاه را به‌سمت هتل محل اقامت خود ترک کردند.

نخستین تمرین شاگردان محمد ربیعی در عربستان، از ساعت ۲۰ امشب به‌وقت جده برگزار خواهد شد.

