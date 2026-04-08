حضور مردم برای دفاع از انقلاب اسلامی نقش بسزایی در پیروزی ایران داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین میکائیل اسکندری روز چهارشنبه با اشاره به پیروزی بزرگ و افتخارآفرین ملت ایران بر دشمنان جنایتکار در جنگ رمضان، این پیروزی را مرهون ایستادگی و مقاومت نیروهای مسلح شجاع و همچنین حمایت مردم از نظام اسلامی خواند و افزود: قطعاً حضور مردم در صحنه دفاع از انقلاب اسلامی نقش بسزایی در این پیروزی بزرگ داشت.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری تجمعات خیابانی و شبانه از روز شهادت رهبر شهیدمان، که در تمام شهرها و حتی روستاها میادین و خیابانها بصورت تجمع و یا کاروان خودرویی و موتوری انجام می شد و در حال انجام نیز هست، نشان از عمق ارادت و علاقه مردم فهیم به نظام و انقلاب اسلامی است.

حجت الاسلام اسکندری تأکید کرد: حمایت از انقلاب اسلامی در قالب تجمعات شبانه منحصر به قشری خاص نبوده و تمام اقشار مختلف مردمی در امر مقدس سهیم هستند.

وی با اشاره به اینکه در هریک از تجمعات مردمی، یک گروه یا قشر خاصی مدیریت و اجرای برنامه را بعهده میگیرد، از حضور باشکوه و پرشور جامعه دانش آموزی و فرهنگیان در تجمع روز سه شنبه ۱۸ فروردین خبر داد و افزود: دانش آموزان عزیز و فرهنگیان متعهد در این تجمع باشکوه برنامه های مختلف و بسیار شایسته ای در حمایت از انقلاب اسلامی برگزار کردند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی همچنین از برگزاری اجتماع بانوان انقلابی در سنگ فرش مصلای تبریز در ساعت ۱۵ روز چهارشنبه ۱۹ فروردین خبر داد.

وی اضافه کرد: تجمع شبانه چهارشنبه نیز که مصادف با شب اربعین شهادت رهبر شهید امت و جمعی از فرماندهان عزیز نظام اسلامی می باشد، با محوریت و مدیریت جامعه هنری و هنرمندان استان برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام اسکندری افزود: ظبق برنامه ریزی های انجام یافته مقرر شده که برنامه تجمع روز پنج شنبه ۲۰ فروردین نیز که از ساعت ۹ شب برگزار خواهد شد، با ابتکار و تدبیر هواداران تیم فوتبال تراکتور تبریز برگزار شود.