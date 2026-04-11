بازدید استاندار بوشهر از اماکن تخریب شده طی جنگ رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر شنبه در بازدید از مناطقی از بوشهر که در جنگ تحمیلی رمضان، مورد بمباران دشمن قرار گرفته، اظهار کرد: جنگ تحمیلی صهیونیستی- آمریکایی علیه ملت ایران، همراه با تخریب ساختمان‌های اداری، تجهیزات اداری و اماکنی بود که پیوسته به مردم عزیز، خدمات‌رسانی می‌کردند.

وی افزود: در استان بوشهر نیز تعدادی از اماکن در تهاجمات تخریبی دشمن، بمباران شدند که امروز، تعدادی از آنها مورد بازدید قرار گرفت.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: سالن‌ها و ترمینال‌های فرودگاه بین‌المللی بوشهر، ساختمان‌های اداری هواشناسی و مجموعه‌ای از شرکت پخش فرآورده‌های نفتی از اماکنی بودند که امروز، بازدید و میزان آسیب‌های وارده بررسی شدند.

زارع با بیان اینکه، جنگ معمولاً، با تخریب و آسیب به اماکن نظامی و غیر نظامی همراه است، تصریح کرد: اگر چه اکنون شاهد تخریب‌های زیادی هستیم، اما عزم و اراده ملت و مسئولان برای بازسازی و سازندگی همچون گذشته خصوصا پس از پیروزی انقلاب اسلامی که بر همگان ثابت شده، راسخ است و با برنامه‌ریزی دقیق برای بازسازی این اماکن اقدام می‌شود.

وی افزود: بنا داریم پس از تکمیل ارزیابی‌ها و کارهای کارشناسی و برآوردها، نسبت به آواربرداری و سپس احداث بناهای تخریب شده اقدام و اماکنی که قابلیت استفاده مجدد را داشته و امکان بازسازی و بهسازی وجود دارد، نیز طبق برنامه زمان بندی مشخص، اقدامات لازم انجام شود.