حضور ورزشکار و سرمربی کرمانی در اردوی تیم ملی پارا تیر و کمان ایران

به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین مرحله اردوی آمادگی تیم‌ملی پارا تیروکمان برای حضور در مسابقات پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶، از بیست و پنجم فروردین تا سوم اردیبهشت‌ماه به میزبانی مجتمع شهید بهشتی بهزیستی مازندران برگزار می‌شود که در این اردو علی‌سینا منشازاده تنها ورزشکار کرمانی است که زیر نظر زهرا نعمتی سرمربی کرمانی تیم ملی در کنار سایر ملی‌پوشان تمرینات را پیگیری می‌کند.

همچنین فرزانه عسگری (آذربایجان شرقی)، سمیه رحیمی، هادی نوری(اصفهان)، غلامرضا رحیمی، آرش سلطانی (خوزستان)، محمدرضا عرب‌عامری، محمدرضا زندی، آتنا محمدی‌ها، محدثه باباحبیب (تهران)، سینا منشازاده (کرمان)، مریم یاورپور (یزد)، امیرمحمد بارانی، زهرا راشدی (البرز)، شاهرخ زمانی (چهارمحال و بختیاری)، شهره شکیبایی (فارس) ملی‌پوشانی هستند که در این اردو زیر نظر زهرا نعمتی سرمربی و محمدصالح پالیزبان، امین علی‌خانی مربیان تیم ملی به تمرین می‌پردازند.

همچنین در این اردو میلاد قیاسی مربی بدنساز، زینب علیزاده و مهدی توسلی مربیان مدعو، محمدهادی هادیزاده نیز به‌عنوان روانشناس ملی‌پوشان را همراهی می‌کنند.

سرپرستی اردو برعهده فرامرز درگزینی است و حجت الاسلام ایمان قربانیان به‌عنوان نماینده فرهنگی در این اردو حضور دارد.