به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی قمی،بعد از ظهر شنبه، در جلسه ستاد انتخابات پاکدشت با اشاره به چهار محور اصلی «سلامت، امنیت، مشارکت و رقابت سالم» به عنوان نقش‌راه مجریان، اظهار کرد: به تمامی اعضای اجرایی و ستاد انتخابات اعلام شده است که بدون هرگونه جانبداری، تمامی فرآیندها را دقیق و قانونی دنبال کنند. رعایت بی‌طرفی، خط قرمز ما در این دوره از انتخابات است.

وی افزود: انتخابات شوراهای اسلامی، یکی از مهم‌ترین جلوه‌های مشارکت مردمی و نقش‌آفرینی شهروندان در اداره امور محلی است و نباید اجازه داد کوچک‌ترین تخلفی در روند برگزاری رخ دهد. همچنین انتخاب آگاهانه، مسیر توسعه متوازن و پایدار را هموار می‌کند.

سرپرست فرمانداری پاکدشت با اشاره به آمار داوطلبان، گفت: از مجموع ۲۳۱ داوطلب ثبت‌نام‌کننده برای حضور در انتخابات شورای اسلامی شهرهای پاکدشت، شریف‌آباد و فرون‌آباد، در نهایت ۲۰۰ داوطلب تأیید صلاحیت شده و وارد عرصه رقابت شده‌اند.

قمی با تأکید بر تکمیل سریع و دقیق زیرساخت‌های انتخاباتی، خاطرنشان کرد: آموزش اعضای شعب اخذ رأی و کاربران باید با جدیت برگزار شود تا در روز رأی‌گیری هیچ مشکلی در فرآیندهای اجرایی ایجاد نشود. فراهم کردن زمینه مشارکت گسترده مردم و صیانت کامل از آرای آنان، مهم‌ترین رسالت برگزارکنندگان انتخابات است.

وی در پایان خطاب به نامزدها هشدار داد: از هرگونه تبلیغات زودهنگام و فعالیت‌های خارج از بازه قانونی جداً خودداری کنند؛ چراکه رعایت قوانین به حفظ و ارتقای اعتماد عمومی کمک خواهد کرد.