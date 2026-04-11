۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو:

مذاکرات پاکستان می‌تواند در موازنه قدرت تغییراتی ایجاد کند

استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو اعلام کرد: مذاکرات پاکستان می‌تواند در موازنه قدرت تغییراتی ایجاد کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رابرت پیپ تحلیلگر سیاسی آمریکایی و استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو با انتشار پیامی در ایکس نوشت: آنچه اکنون در حال وقوع است، یک «آزمون عینی» برای سنجش مسیر آینده تحولات جهانی است؛ اینکه آیا این جنگ به سمت تشدید بیشتر حرکت می‌کند یا به تثبیت یک ساختار جدید قدرت در سطح بین‌المللی منجر خواهد شد.

استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو و بنیانگذار پروژه «شیکاگو برای امنیت و تهدیدات (CPOST)» ادامه داد: تداوم اختلالات در بازارها، رکود نامتوازن از آسیا به اروپا و سپس در سطح جهانی، افزایش فشارهای سیاسی در کشورهای متحد آمریکا و در نهایت حرکت به سمت امتیازدهی، از پیامدهای محتمل خواهد بود. این نخستین مذاکراتی است که نتیجه آن تنها به صلح یا جنگ محدود نمی‌ شود، بلکه تعیین خواهد کرد که آیا کنترل منابع نفتی می‌تواند به یک منبع پایدار قدرت در جهان تبدیل شود یا خیر.

وی اضافه کرد: جهان اکنون در حال مشاهده است؛ روندی که می‌تواند قواعد بازی در نظام بین‌الملل را بازتعریف کرده و موازنه قدرت میان بازیگران اصلی را دستخوش تغییرات بنیادین کند.

