رایزنی ماکرون با پزشکیان درباره تحولات منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، امانوئل ماکرون، رئیس‌ جمهور فرانسه امروز شنبه از رایزنی تلفنی خود با مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران خبر داد.

بر اساس اعلام این رسانه، رئیس‌ جمهور فرانسه بدون محکوم کردن متجاوزان آمریکایی صهیونیستی، اعلام کرد که در این گفتگوی تلفنی بر استفاده از فرصت مذاکرات اسلام‌ آباد برای کاهش تنش‌ ها در منطقه تأکید کرده است.

رئیس‌ جمهور فرانسه سپس اضافه کرد: در رایزنی با پزشکیان، پیرامون لزوم بازگرداندن آزادی و امنیت کشتیرانی ایران در تنگه هرمز در سریع‌ترین زمان ممکن گفتگو کردم.

ماکرون در این رایزنی تلفنی گفت: رعایت کامل آتش‌ بس، از جمله در لبنان ضروری است.

این در حالیست که تجاوز اخیر و نیز تجاوز ژوئن سال گذشته آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران که با تمامی معیارهای بین المللی در تضاد آشکار هستند، در میانه رایزنی های غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن رخ داد