علی علیزاده، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: متأسفانه در جریان حملات ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، بخش هایی از صنعت تجهیزات پزشکی کشور مورد آسیب قرار گرفت و چند واحد تولیدی دچار خسارات جدی شدند.

وی افزود: شرکت‌های فناوران تجهیزات پزشکی پارس، تجهیز گستر سلامت، نوآوران طب ایرانیان، کارخانه پیک مد، شرکت سها، شرکت شالچیلار و کارخانه صا ایران اصفهان؛ از جمله واحدهایی هستند که مورد حملات دشمن قرار گرفتند.

سرپرست اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، سطح خسارات وارده را متفاوت ارزیابی کرد و گفت: آسیب جدی به خط تولید شرکت فناوران تجهیزات پزشکی پارس وارد شده و انبار قطعات استراتژیک شرکت تجهیز گستر سلامت نیز تخریب کامل شده است. کارخانه صا ایران اصفهان نیز با تخریب کامل مواجه گردید.

علیزاده با اشاره به جزئیات خسارات وارده به کارخانه پیک مد، تصریح کرد: این واحد تولیدی در دو نوبت و در دو موقعیت جغرافیایی متفاوت مورد هدف قرار گرفت به طوری که هم کارخانه و هم دفتر مرکزی این شرکت دچار آسیب شد.

وی با اشاره به تعطیلی موقت برخی خطوط تولید، افزود: کارخانه پیک مد که تولیدکننده ست سرُم و خون است و واحد تولیدی شرکت نوآوران طب ایرانیان با اختلال در فعالیت روبرو شده‌اند اما تدابیر لازم برای بازگرداندن سریع این واحدها به چرخه تولید در دست اجرا است.

علیزاده در ادامه به موضوع تأمین اقلام مصرفی حیاتی بیمارستان‌ها پرداخت و اولویت فعلی اداره کل تجهیزات را مدیریت تأمین دستکش پزشکی عنوان کرد و گفت: دستکش جزو اولویت‌های حیاتی مراکز درمانی است و موضوع در روزهای گذشته به طور ویژه بررسی شده است.

وی افزود: ذخیره استراتژیک دستکش در هفته جاری برای همه دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور ارسال خواهد شد و تدبیر لازم برای کنترل قیمت و تأمین از مسیرهای جایگزین در حال انجام است که بازار به سرعت به تعادل خواهد رسید.

علیزاده در خصوص سیاست‌های قیمت‌گذاری نیز تأکید کرد: هماهنگی‌های نهایی با شرکت‌های پخش برای توزیع دستکش به دانشگاه‌ها صرفاً با قیمت مصوب در حال انجام است تا از هرگونه نوسان قیمتی جلوگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: حل ریشه‌ای موضوع تأمین اقلام مصرفی پزشکی نیازمند عزم جدی همه ذی نفعان است و اداره کل تجهیزات پزشکی با رصد لحظه‌ای بازار و استفاده از ظرفیت‌های داخلی تلاش می‌کند تا کمترین اختلال در ارائه خدمات درمانی به هموطنان ایجاد شود.