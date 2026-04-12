به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، پس از زیاده‌خواهی های طرف آمریکایی و عدم جدیت واشنگتن در مذاکره با ایران و همچنین بعد از عدم دستیابی به توافق، جی ‌دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به همراه هیئت مذاکره کننده این کشور اسلام آباد را ترک کرد.

ونس در سخنان خود گفت: طرف پاکستانی تلاش‌های قابل‌ توجهی برای نزدیک‌ کردن دیدگاه‌های طرفین انجام داده است. خبر بد این است که ما به توافق نرسیده‌ایم. بنابراین، ما درحالی به آمریکا بازمی‌گردیم که توافقی حاصل نشده است.

وی در ادامه فرافکنی های خود برای سرپوش گذاشتن بر زیاده خواهی های آمریکا مدعی شد که ایران برای نشان دادن عدم دستیابی به سلاح هسته ای جدیتی از خود بروز نداده است!