تحلیلگر سابق پنتاگون: ترامپ مجبور به خروج از شرایط کنونی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مایکل معلوف، تحلیلگر سابق وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) به شبکه المیادین گفت: دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا از میزان مقاومت ایران بسیار غافلگیر شده و شک ندارم که وی به دنبال راه خروج [از این بحران] است.
این تحلیلگر افزود: واشنگتن در رویارویی با تهران ناتوان بوده و ایران از نظر اقتصادی پیروز شده و عملاً کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد.
معلوف با اشاره به روند مذاکرات جاری در اسلام آباد میان ایران و آمریکا گفت: مذاکرات، سرنوشت جیدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا و توانایی اش در تعامل با مذاکرهکنندگان باتجربه ایرانی را رقم خواهد زد.
وی درباره نقش نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای تأثیرگذاری بر این مذاکرات نیز افزود: نتانیاهو به شدت خشمگین است، چرا که جنگ متوقف شده و [درباره مذاکره با ایرانی ها] با وی مشورت نشده و وی در حال کارشکنی است و من نگران ادامه تلاشهای وی هستم.
این تحلیلگر افزود: استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ترامپ، در تصمیم وی برای حمله به ایران نقش داشتهاند، اما اعتبار ونس اکنون در بوته آزمایش قرار دارد.
معلوف ادامه داد: با وجود بیاعتمادی، تمایل واقعی در هر دو طرف برای رسیدن به نتیجه وجود دارد و ایران کاملاً حق دارد به آمریکا اعتماد نکند.
وی گفت: ایران چالشی بزرگ برای ترامپ است و درست است که لبنان یکی از محورهای اصلی توافق بوده، اما نتانیاهو با آن مخالفت است و من از ادامه تلاشهایش برای کارشکنی نگرانم.
وی ادعا کرد: بسیار مهم است که ایران بر دستیابی به آتشبس در لبنان و خروج اسرائیل از جنوب این کشور پافشاری کند.
