۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۳:۲۸

تحلیلگر سابق پنتاگون: ترامپ مجبور به خروج از شرایط کنونی است

تحلیلگر سابق وزارت جنگ آمریکا اعتراف کرد که رئیس جمهوری این کشور به دنبال خروج از این وضعیتی است که در آن قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مایکل معلوف، تحلیلگر سابق وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) به شبکه المیادین گفت: دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا از میزان مقاومت ایران بسیار غافلگیر شده و شک ندارم که وی به دنبال راه خروج [از این بحران] است.

این تحلیلگر افزود: واشنگتن در رویارویی با تهران ناتوان بوده و ایران از نظر اقتصادی پیروز شده و عملاً کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد.

معلوف با اشاره به روند مذاکرات جاری در اسلام آباد میان ایران و آمریکا گفت: مذاکرات، سرنوشت جی‌دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا و توانایی اش در تعامل با مذاکره‌کنندگان باتجربه ایرانی را رقم خواهد زد.

وی درباره نقش نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای تأثیرگذاری بر این مذاکرات نیز افزود: نتانیاهو به ‌شدت خشمگین است، چرا که جنگ متوقف شده و [درباره مذاکره با ایرانی ها] با وی مشورت نشده و وی در حال کارشکنی است و من نگران ادامه تلاش‌های وی هستم.

این تحلیلگر افزود: استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ترامپ، در تصمیم وی برای حمله به ایران نقش داشته‌اند، اما اعتبار ونس اکنون در بوته آزمایش قرار دارد.

معلوف ادامه داد: با وجود بی‌اعتمادی، تمایل واقعی در هر دو طرف برای رسیدن به نتیجه وجود دارد و ایران کاملاً حق دارد به آمریکا اعتماد نکند.

وی گفت: ایران چالشی بزرگ برای ترامپ است و درست است که لبنان یکی از محورهای اصلی توافق بوده، اما نتانیاهو با آن مخالفت است و من از ادامه تلاش‌هایش برای کارشکنی نگرانم.

وی ادعا کرد: بسیار مهم است که ایران بر دستیابی به آتش‌بس در لبنان و خروج اسرائیل از جنوب این کشور پافشاری کند.

    • IR ۰۸:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      اسرائیل باید خلع سلاح شود.
    • IR ۰۸:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      ادامه این جنگ به نفعه امریکا نیست چون این جنگ یک جنگ غیر قانونی وغیر اخلاقی وانسانیه وربطی به امریکا هم نداره اسرائیل مانع اتش بس شده ومیشه ،ولی جنگ طلبی به نفع اسرائیل هم نیست
    • IR ۰۸:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      ایران به دنبال سلاح هسته ای نیست واین دروغ ها رو هرکی می گه خدا نابودش کنه ،وخدارسواش کنه وخدا حسابش رو برسه
    • IR ۰۹:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      ترامپ ظاهرا" هنوز داغه و متوجه نیست که چه جنایات شنیع وچه غلط بزرگی مرتکب شده است. باید ظرفیتهای جهانی ومنطقه ای بر علیه استبداد و زورگوئی ترامپ بسیج شوند

