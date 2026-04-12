به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، آرون دیوید میلر مذاکره کننده سابق وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد: ایرانی ها برگ های برنده بیشتری نسبت به آمریکایی ها دارند.

وی اضافه کرد: ایرانی ها عجله ای برای دستیابی به توافق ندارند.

پیشتر نیز اندی کیم سناتور آمریکایی تاکید کرد: آیا جی دی ونس فکر می کرد می تواند دهه ها اختلاف با ایران را طی یک روز حل کند؟

وی اضافه کرد: در حالی که ایران در بالاترین سطح در مذاکرات با آمریکا حاضر شد به نظر می رسید که ونس در حال عقب نشینی است.

کیم تصریح کرد: نظامیان آمریکایی که در معرض خطر هستند و شهروندانی که از افزایش قیمت رنج می برند مستحق مذاکرات جدی هستند.