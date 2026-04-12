۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۷:۳۸

مقام سابق آمریکا: برگ‌های برنده تهران بیشتر از واشنگتن است

مذاکره کننده سابق وزارت خارجه آمریکا به دست برتر ایران در مذاکرات با واشنگتن اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، آرون دیوید میلر مذاکره کننده سابق وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد: ایرانی ها برگ های برنده بیشتری نسبت به آمریکایی ها دارند.

وی اضافه کرد: ایرانی ها عجله ای برای دستیابی به توافق ندارند.

پیشتر نیز اندی کیم سناتور آمریکایی تاکید کرد: آیا جی دی ونس فکر می کرد می تواند دهه ها اختلاف با ایران را طی یک روز حل کند؟

وی اضافه کرد: در حالی که ایران در بالاترین سطح در مذاکرات با آمریکا حاضر شد به نظر می رسید که ونس در حال عقب نشینی است.

کیم تصریح کرد: نظامیان آمریکایی که در معرض خطر هستند و شهروندانی که از افزایش قیمت رنج می برند مستحق مذاکرات جدی هستند.

کد مطلب 6798587

    • IR ۰۸:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      درآمد مستمر از طریق تنگه هرمز از غنی سازی هم مهمتر است
    • IR ۰۸:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      اسرائیل نمی زاره توافقی شکل بگیره
    • IR ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      راست میگه

