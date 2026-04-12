  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۷:۲۸

واکنش سناتور آمریکایی به عدم توافق با ایران

یک سناتور آمریکایی با اشاره به عدم دستیابی به توافق با ایران خواهان مذاکرات جدی در این خصوص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، اندی کیم سناتور آمریکایی تاکید کرد: آیا جی دی ونس فکر می کرد می تواند دهه ها اختلاف با ایران را طی یک روز حل کند؟

وی اضافه کرد: در حالی که ایران در بالاترین سطح در مذاکرات با آمریکا حاضر شد به نظر می رسید که ونس در حال عقب نشینی است.

کیم تصریح کرد: نظامیان آمریکایی که در معرض خطر هستند و شهروندانی که از افزایش قیمت رنج می برند مستحق مذاکرات جدی هستند.

روزنامه نیویورک تایمز نیز در این خصوص نوشت: بعید به نظر می رسید که ونس بتواند تنها در یک دور از مذاکرات به توافق دست پیدا کند.

کد مطلب 6798582

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

