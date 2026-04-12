واکنش سناتور آمریکایی به عدم توافق با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، اندی کیم سناتور آمریکایی تاکید کرد: آیا جی دی ونس فکر می کرد می تواند دهه ها اختلاف با ایران را طی یک روز حل کند؟
وی اضافه کرد: در حالی که ایران در بالاترین سطح در مذاکرات با آمریکا حاضر شد به نظر می رسید که ونس در حال عقب نشینی است.
کیم تصریح کرد: نظامیان آمریکایی که در معرض خطر هستند و شهروندانی که از افزایش قیمت رنج می برند مستحق مذاکرات جدی هستند.
روزنامه نیویورک تایمز نیز در این خصوص نوشت: بعید به نظر می رسید که ونس بتواند تنها در یک دور از مذاکرات به توافق دست پیدا کند.
نظر شما