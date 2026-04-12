به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزیر خارجه پاکستان تاکید کرد: امیدواریم طرف های آمریکایی و ایرانی به توافق آتش بس همچنان پایبند باشند.

وی در ادامه افزود: هیئت های آمریکایی و ایرانی چند مرحله از مذاکرات را برگزار کردند که صبح امروز به پایان رسید.

وزیر خارجه پاکستان تصریح کرد: ما به تلاش های خود برای نزدیک کردن دیدگاه های طرف های آمریکایی و ایرانی ادامه می دهیم.

لازم به ذکر است که هیئت آمریکایی صبح امروز در سایه عدم دستیابی به توافق با ایران به علت زیاده خواهی های واشنگتن، اسلام آباد را ترک کرد.