۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۵۹

سناتور آمریکایی: هزینه جنگ ایران می‌تواند ایالت کانکتیکات را تأمین کند

رهبر اکثریت سنا در ایالت کانکتیکات آمریکا اعلام کرد: دولت ترامپ تاکنون حدود ۲۵ میلیارد دلار برای جنگ با ایران هزینه کرده است؛ عددی که می‌ تواند بودجه یک سال کامل کانکتیکات را تأمین کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، سناتور «باب داف» (Bob Duff) رهبر اکثریت سنا در ایالت کانکتیکات آمریکا امروز دوشنبه از حیف و میل دارایی ها و اموال آمریکایی ها از سوی ترامپ و کابینه اش در جنگ افروزی علیه ایران به شدت انتقاد کرد.

این سناتور آمریکایی در این خصوص گفت: دولت ترامپ تاکنون حدود ۲۵ میلیارد دلار برای جنگ با ایران هزینه کرده است؛ رقمی که می‌ تواند بودجه یک سال کامل ایالت کانکتیکات را تأمین کند. جمهوری‌خواهان در واشنگتن به دنبال اختصاص یک میلیارد دلار برای ساخت «تالار رقص ترامپ» هستند؛ مبلغی که می‌ تواند هزینه کل نظام آموزش عالی کانکتیکات را برای یک سال پوشش دهد.

این سناتور آمریکایی افزود: با چنین پولی حتی می‌توان ۲ جت خصوصی خرید؛ رقمی که همچنین قادر است تمام هزینه‌ های وکلای مدافع عمومی در کانکتیکات را تأمین کند.

