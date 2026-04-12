بهروز مردانی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در تحلیل آخرین تحولات منطقه با اشاره به آیه «إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ» اظهار داشت: در روابط بین‌الملل، ملاک اصلی جایگاه کشورها، قدرت آنهاست و جمهوری اسلامی ایران پس از ۴۷ سال انقلاب، اکنون در آستانه تثبیت جایگاه خود به عنوان ابرقدرت منطقه قرار دارد.

وی با بیان اینکه تمام قدرت‌های عالم طی این سال‌ها به اشکال مختلف درصدد تضعیف یا نابودی ایران بوده‌اند، افزود: جنگ اخیر نیز در همین راستاست؛ استکبار جهانی یک کشور مستقل و مقتدر را برنمی‌تابد.

این استاد دانشگاه با اشاره به ابعاد نظامی حریفان ایران تصریح کرد: آمریکا از ۱۱ هزار کیلومتر دورتر، ۱۷ پایگاه نظامی در اطراف ایران فعال کرد، رژیم صهیونیستی نیز پس از آمریکا، دومین قدرت برتر هوایی جهان و حتی در این حوزه از چین و روسیه جلوتر بوده و از قدرت اتمی و جنگ الکترونیک پیشرفته برخوردار است.

مردانی‌نژاد خاطرنشان کرد: آن‌ها در میانه مذاکرات و برای سومین بار، جنگی ناجوانمردانه و جنایتکارانه علیه ما آغاز کردند و ما چاره‌ای جز مقابله جدی نداریم و باید اقتدار خود را در صحنه بین‌الملل نشان دهیم.

جنگ، تولد ایران قدرتمند

وی با تأکید بر اینکه این جنگ در واقع تولد ایران قدرتمند و ابرقدرت منطقه است، گفت: این جنگ باید آنقدر ادامه یابد تا ایران به‌عنوان قدرت اول منطقه، برتر از اسرائیل و سایر قدرت‌های منطقه تثبیت و این جایگاه در روابط بین‌الملل پذیرفته شود.

مردانی‌نژاد با اشاره به عوامل اقتدار ایران بیان داشت: امروز سه ضلع بسیار قدرتمند مردم، رهبری و نیروهای مسلح با یک اراده قوی پای کار هستند و تصمیم به تثبیت این قدرت گرفته‌اند، آمریکا با جنایت‌هایی نظیر حمله به مدرسه میناب، که منجر به شهادت ۱۶۸ طفل معصوم و معلم بی‌گناه شد، چهره واقعی خود را رسوا کرد.

این استاد دانشگاه با اشاره به آخرین تحولات میدانی افزود: در حمله اخیر دشمن در اصفهان، آن‌ها شکست مفتضحانه‌ای خوردند؛ تازه نیروهای ویژه ما هم وارد نشده بودند و تنها نیروهای معمولی آن‌ها را شکست دادند.

وی ادامه داد: ایران، نزوئلا یا کشورهای ضعیف دیگر نیست، تک تک مردم ایران، از عشایر با کوچک‌ترین سلاح‌ها تا رزمندگان، از آسمان و زمین دفاع کردند، بستن تنگه هرمز، زدن پایگاه‌های دشمن و به هم ریختن اقتصاد جهانی، آن‌ها را مجبور به پذیرش ۱۰ بندی ایران کرد.

مردانی‌نژاد با اشاره به ضرورت بی‌اعتمادی به آمریکا تأکید کرد: ملت ایران در ۴۷ سال گذشته به‌خوبی آموخته که به آمریکا هرگز نمی‌توان اعتماد کرد، آن‌ها با بهانه‌های مختلف تلاش کردند ما را نابود کنند، اما نیروهای مسلح ما همچنان آماده هستند و این آمادگی کامل باقی خواهد ماند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شکستن هیمنه این ابرقدرت پوشالی که حتی به اطفال معصوم رحم نمی‌کند، محقق شده است. ان‌شاءالله با نبرد دیپلماسی مردانه، این اقتدار به یک پیروزی بزرگ دیپلماتیک نیز منجر شود و آمریکا بداند پشتوانه عظیم مردمی، رهبری و نظامی ایران، غیرقابل شکست است.