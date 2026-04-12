۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۵۵

در قالب «طرح جانبازان» وطن انجام شد؛

بررسی حضور جانبازان جنگ ۱۲ روزه و رمضان در تیم های پارالمپیکی

بررسی حضور جانبازان جنگ ۱۲ روزه و رمضان در تیم های پارالمپیکی

نخستین جلسه طرح «جانبازان وطن» با حضور رئیس و دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک و رؤسای فدراسیون‌های ورزشی همکار برگزار و ناصر علی‌نژاد به‌عنوان مدیر این طرح منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه طرح «جانبازان وطن» با حضور غفور کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک، حمید علی صمیمی دبیرکل کمیته، جلیل کوهپایه‌زاده رئیس فدراسیون جانبازان و توان‌یابان، محمد بابایی رئیس فدراسیون نابینایان و کم‌بینایان و مهران تیشه‌گران سرپرست فدراسیون پارادوومیدانی در سالن جلسات این کمیته برگزار شد.

در گام نخست اجرای این طرح، جمع‌آوری آمار و اطلاعات جامعه هدف و تجزیه‌ و تحلیل آنها به‌منظور شناسایی نوع جانبازی، محل سکونت، علایق ورزشی و انجام کلاس‌بندی اولیه در رشته‌های شنا، دوومیدانی، تیراندازی، تیروکمان، وزنه‌برداری، جودو، تنیس روی میز، تکواندو، والیبال نشسته و شطرنج در دستور کار قرار دارد.

جذب جانبازان جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان، مدافعان وطن و حرم، مدافعان امنیت و مرزها به عرصه ورزش، از جمله محورهای اصلی این طرح به شمار می‌رود. همچنین تقویت کمی و کیفی حضور جانبازان در تیم‌های پارالمپیکی، ارتقای سلامت جسمی و روانی آنان و خانواده‌هایشان، افزایش اثرگذاری معنوی در تیم‌های ملی و حفظ و ارتقای جایگاه الگویی پارالمپیک در ابعاد فرهنگی، اخلاقی و روحیه ایثارگری از دیگر اهداف اجرای طرح «جانبازان وطن» است.

در ادامه این جلسه، با حکم غفور کارگری، ناصر علی‌نژاد مدیرکل امور ورزشی و اردویی بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور به‌عنوان مدیر طرح «جانبازان وطن» منصوب و حکم وی اعطا شد.

این نشست با حضور سیدعلی کریمی سرپرست دبیری فدراسیون پارادوومیدانی، دکتر مریم کاظمی‌پور نایب‌رئیس بانوان و رئیس آکادمی ملی پارالمپیک، مسعود اشرفی مشاور رئیس، رسول ضابطیان مسئول حوزه ریاست، حسن سلگی مدیر بین‌الملل، سعید سلگی مدیر ورزش قهرمانی، قدیر حسینی مسئول حراست، فاطمه جلالی مدیر فرهنگی و حسن شکریان مدیر روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک برگزار شد.

