جابجایی ۵۶ هزار تن کالای اساسی از بندر امام (ره) به آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان شکری عصر دوشنبه در جلسه بررسی مشکلات حوزه راهداری افزود: در این مدت با اعزام بیش از دوهزار و ۶۰۰ دستگاه دستگاه کامیون از استان به بندر امام خمینی (ره) ۵۶ هزار و ۷۷۱ تن کالای اساسی بدون هیچ وقفه یا اختلالی جابه‌جا شدند تا زنجیره تأمین کالاهای اساسی استان را حفظ شود.

وی با بیان اینکه آمار جابه‌جایی کالاهای اساسی نسبت به مدت مشابه بیش از ۴ درصد افزایش دارد،گفت: در بازه زمانی مذکور بیش از ۸۷ هزار فقره بارنامه برای حمل کالا از مبدأ استان صادر شده است و خوشبختانه در حوزه کالاهای اساسی هیچ مشکلی وجود ندارد.

شکری اضافه کرد: با توجه به حساسیت شرایط، برخی ناوگان بصورت یک‌سر خالی و با هماهنگی شرکت‌های حمل‌ونقل به بنادر اعزام شدند و همچنین در طول این ایام بیش از ۱۵ جلسه حضوری و تلفنی برای پیگیری امور جاری برگزار شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی با اشاره به رشد قابل توجه آمار از اوایل فروردین، خاطرنشان کرد: همدلی رانندگان و فعالان بخش حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی ثابت کرد که حتی در اوج فشارها، چرخ حمل کالاهای اساسی نه‌تنها نمی‌ایستد، بلکه با قدرت بیشتری به مسیر خود ادامه می‌دهد.