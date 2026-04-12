به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن حسن زاده فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ در تجمع مردمی در میدان تجریش تهران، با بیان اینکه در تمام این شب‌ها که مردم در میادین و خیابان حضور پیدا کردند من نیز به نوعی در بین آنها حضور داشتم، اظهار داشت: این افتخار خیلی بزرگی برای من است که در کنار مردم عزیزمان که یک حماسه با عظمت را آفریدند، حضور پیدا کنم.

سردارحسن زاده ادامه داد: ملت ایران با حضور خودشان حقیقتا دشمن را تحقیر کردند؛ ملت ایران هرشب با حضور خودشان یک عملیات جدید و حماسه جدیدی رقم زدند.

فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) افزود: نتیجه این حضور با شکوه مردم در میدان تحقیر روز به روز دشمن آمریکایی و صهیونیستی است؛ آنها تصور درستی از ملت ما نداشتند و باید تاریخ این ملت را مطالعه می‌کردند.

وی تصریح کرد: ملتی که در طول هشت سال دفاع مقدس آنچنان درخشیدند را نباید دوباره مورد آزمایش قرار دهند و آزمودن ملت ما باعث زلالت آنها شد و آنها تحقیر شدند، قدرت و هیمنه آنها شکسته شد و ما این را مدیون فهم انقلابی، زمان شناسی، دشمن شناسی ملتی هستیم که همچنان در خیابان‌ها و میادین حضور دارند.

سردار حسن زاده گفت: ملت ایران کوچک و بزرگ با هر سلیقه‌ای این شب‌ها در میادین و خیابان‌ها حضور پیدا کردند و این مهمترین و بزرگترین مولفه قدرت ما است.