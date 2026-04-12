توسعه خدمات الکترونیک و غیرحضوری اولویت دادگستری لرستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در نشست با معاون قضایی، فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری لرستان و کارشناسان این حوزه و همچنین همکاران هسته گزینش دادگستری، حوزه فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی را پیشران تحول در دستگاه قضایی استان توصیف کرد و بر ضرورت سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های نوین تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت روزافزون فناوری در ارائه خدمات قضایی، بیان داشت: در سال جدید، انتظار داریم با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند، شاهد افزایش چشمگیر سرعت، دقت و شفافیت در فرایندهای قضایی باشیم، توسعه خدمات الکترونیک و غیرحضوری، از اولویت‌های اصلی دادگستری استان خواهد بود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، همچنین بر نقش واحد برنامه‌ریزی در تدوین استراتژی‌ها، نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها و ارزیابی عملکردها تأکید کرد و بیان کرد: تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر داده و شاخص‌های دقیق، راه را برای دستیابی به اهداف کلان دستگاه قضایی هموار می‌سازد. لازم است با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان این حوزه، نقشه راه روشنی برای سال ۱۴۰۵ ترسیم و در تحقق آن کوشا باشیم.

حجت‌الاسلام شهواری خطاب به همکاران هسته گزینش دادگستری استان، بر جایگاه این واحد در تضمین سلامت و صلابت دستگاه قضایی تأکید کرد.

وی، گزینش را پایش اساسی برای ورود افراد شایسته، متعهد و پاک‌دست به بدنه قضایی دانست و افزود: هسته گزینش، خط مقدم صیانت از دستگاه قضایی است. دقت نظر، تعهد به اصول و رعایت کامل موازین قانونی در فرایندهای گزینش، تضمین‌کننده آینده‌ای روشن برای دستگاه قضایی استان خواهد بود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، افزود: از هسته گزینش دادگستری استان انتظار داریم همچون گذشته با شناسایی دقیق افراد اصلح، به ارتقای سرمایه انسانی دادگستری لرستان کمک کند.