  1. استانها
  2. لرستان
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۱۷

توسعه خدمات الکترونیک و غیرحضوری اولویت دادگستری لرستان است

توسعه خدمات الکترونیک و غیرحضوری اولویت دادگستری لرستان است

خرم‌آباد - رئیس‌کل دادگستری لرستان گفت: توسعه خدمات الکترونیک و غیرحضوری از اولویت‌های اصلی دادگستری در این استان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در نشست با معاون قضایی، فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری لرستان و کارشناسان این حوزه و همچنین همکاران هسته گزینش دادگستری، حوزه فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی را پیشران تحول در دستگاه قضایی استان توصیف کرد و بر ضرورت سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های نوین تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت روزافزون فناوری در ارائه خدمات قضایی، بیان داشت: در سال جدید، انتظار داریم با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند، شاهد افزایش چشمگیر سرعت، دقت و شفافیت در فرایندهای قضایی باشیم، توسعه خدمات الکترونیک و غیرحضوری، از اولویت‌های اصلی دادگستری استان خواهد بود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، همچنین بر نقش واحد برنامه‌ریزی در تدوین استراتژی‌ها، نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها و ارزیابی عملکردها تأکید کرد و بیان کرد: تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر داده و شاخص‌های دقیق، راه را برای دستیابی به اهداف کلان دستگاه قضایی هموار می‌سازد. لازم است با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان این حوزه، نقشه راه روشنی برای سال ۱۴۰۵ ترسیم و در تحقق آن کوشا باشیم.

حجت‌الاسلام شهواری خطاب به همکاران هسته گزینش دادگستری استان، بر جایگاه این واحد در تضمین سلامت و صلابت دستگاه قضایی تأکید کرد.

وی، گزینش را پایش اساسی برای ورود افراد شایسته، متعهد و پاک‌دست به بدنه قضایی دانست و افزود: هسته گزینش، خط مقدم صیانت از دستگاه قضایی است. دقت نظر، تعهد به اصول و رعایت کامل موازین قانونی در فرایندهای گزینش، تضمین‌کننده آینده‌ای روشن برای دستگاه قضایی استان خواهد بود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، افزود: از هسته گزینش دادگستری استان انتظار داریم همچون گذشته با شناسایی دقیق افراد اصلح، به ارتقای سرمایه انسانی دادگستری لرستان کمک کند.

کد مطلب 6798791

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها