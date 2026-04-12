به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر نیکفر پیش از جلسه امروز سازمان لیگ برای مشخص شدن تکلیف لیگ برتر، اظهار داشت: انتخاب قهرمان که از حالا امکان‌پذیر نیست زیرا ۷ هفته مانده و خود ما هم یک بازی کمتر انجام داده‌ایم. اگر دیدار معوقه خود را ببریم، صدرنشین می‌شویم اما درباره ادامه یا خاتمه لیگ باید تصمیم‌گیری کنیم. به نظر من باید لیگ پس از جام جهانی برگزار شود.

مدیرعامل سپاهان درباره اینکه باید تا تاریخ ۱۰ خرداد نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان معرفی شوند، گفت: می‌توان برای آن راهکار دیگری در نظر گرفت‌.

وی در واکنش به اینکه اگر سپاهان به عنوان نماینده ایران معرفی نشود اما پس از اتمام لیگ به قهرمانی برسد، آیا حاضرید تیم دیگری به آسیا برود، گفت: به هر توافقی در جلسه برسیم، احترام می‌گذاریم.

نیکفر درباره پیشنهاد برگزاری تورنمنت ۴ و ۶ جانبه افزود: ایده های بدی نیستند اما در حال حاضر موافق برگزاری لیگ با توجه به شرایط فعلی که ۳۷ روز است بازیکنان بازی نکرده است و احتمال مصدومیتش زیاد است، نیستم.