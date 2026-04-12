هیئت ایرانی در مذاکرات قوی عمل کرد؛ بهتر است دشمن دست از پا خطا نکند

حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مذاکرات اسلام‌آباد که به دلیل زیاده‌خواهی‌های طرف آمریکایی بدون رسیدن به توافق به پایان رسید، اظهار کرد: ما در جنگی که اتفاق افتاد، شروع‌کننده نبودیم، بلکه پای میز مذاکره بودیم و دشمن به کشورمان حملات وحشیانه‌ای کرد.

وی ادامه داد: ایران به‌ عنوان کشوری با تمدن هفت‌ هزار ساله و میراث‌دار یک تمدن غنی و غیرقابل‌انکار ثابت کرده که همواره اهل مذاکره و گفتگو است. ما در دو مرحله در میز مذاکره حاضر شدیم که آمریکایی‌ها به‌طور ناجوانمردانه به ما حمله نظامی کردند. یک مورد جنگ ۱۲ روزه و مورد بعدی هم جنگ رمضان بود.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در مرحله دوم که جنگ رمضان نام گرفت، شروع حمله آنها بسیار وحشیانه بود. در آن زمان، رهبر عزیز انقلاب ما و برخی از سرداران و فرماندهان ارتش و سپاه را به شهادت رساندند. از سوی دیگر، آنان به دنبال تحقق هدف خود مبنی بر براندازی نظام جمهوری اسلامی از طریق تداوم حملات نظامی و نفوذ تجزیه‌طلبان، سلطنت‌طلبان و منافقین از مرزهای زمینی جنوب غرب و شمال شرق کشور بودند.

آزادی‌خواه افزود: آنها قصد داشتند ظرف ۴۸ ساعت، کار نظام را یکسره کنند، اما با مقاومت مردم عزیز و همیشه در صحنه و نیز قدرت موشکی کشورمان که معجزه‌آفرین بود و همچنین اقتدار ایران در تنگه هرمز، هم توانستیم تجزیه‌طلبان، سلطنت‌طلبان و منافقین را کیلومترها دور از مرز سر جای خودشان بنشانیم و هم تمام پایگاه‌های آمریکایی در منطقه منهدم شد و در تل‌آویو و حیفا نیز اقداماتی انجام شد که صهیونیست‌ها کاملاً به اقتدار و عظمت و توانمندی جمهوری اسلامی ایران پی بردند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: به همین دلیل، آمریکایی‌ها بارها به ما اصرار کردند که مذاکرات را آغاز کنیم که ما نپذیرفتیم. در نهایت، پس از این همه تأکید و درخواست از طرف آمریکایی‌ها، ما مذاکره را با وساطت پاکستان پذیرفتیم، مشروط بر رعایت ده شرطی که رهبر عزیز انقلاب فرمودند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر این اساس، تیم مذاکره‌کننده ما به ریاست محمدباقر قالیباف در میدان دیپلماسی واقعاً از حقوق ملت دفاع کردند و فقط بر اساس شروطی که رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند، عمل کردند و مقتدرانه بر این شروط پافشاری کردند.

وی در ادامه، گفت: آمریکایی‌ها طبق پیش‌بینی‌ها باز هم به عهد خود عمل نکردند و چند شرط از شروط ده‌گانه در خصوص موضوع تنگه هرمز و اورانیوم غنی‌شده و مسئله هسته‌ای را نقض کردند که در نتیجه قاعده بازی را به هم زدند و با زیاده‌خواهی‌های خود باعث شدند که هیچ توافقی حاصل نشود.

آزادی‌خواه تاکید کرد: پیش‌بینی می‌شد که آمریکایی‌ها خوش‌عهد نباشند و باز هم قواعد بازی را برهم بزنند. ما وظیفه خود را انجام دادیم، اما همانطور که فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد، نیروهای نظامی ما همچنان آماده‌اند و دستشان روی ماشه است. از سوی دیگر، مردم همچنان در خیابان‌ها و میادین در حمایت از جمهوری اسلامی ایران حاضرند. بر این اساس، بهتر است دشمن دست از پا خطا نکند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ما چیزی رو از دست ندادیم. اگر به فرض مذاکرات ادامه یابد، آمریکایی‌ها باید در جلسات آینده طبق شروط ده‌گانه عمل کنند و حقوق ملت ایران را به رسمیت بشناسند، در غیر این صورت، قدرت ما در عرصه جنگ سخت بسیار بیشتر از گذشته خواهد بود و ملت ایران هراسی ندارند، چرا که امروز تمام دنیا به اقتدار ایران اذعان کرده است و هیچ‌کس نمی‌تواند قدرت موشکی ایران را انکار کند.

وی ادامه داد: ما توانسته‌ایم تمام نقشه‌های پیچیده آمریکایی‌ها را در نطفه خفه کنیم و آن‌ها را پشیمان کنیم. اگر آنان دوباره به جنگ نظامی روی آورند، این بار سیلی محکم‌تری خواهند خورد. ملت ایران مطمئن باشند که قدرت ما در این زمینه بسیار بیشتر از گذشته است و ما کاری خواهیم کرد که دنیا از اقتدار ایران حیرت‌زده شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تنگه هرمز همچنان در اختیار ماست، گفت: ما برای تنگه هرمز برنامه‌های جدید داریم. این آمریکایی‌ها هستند که باید بیشتر احساس خطر کنند و ما هیچ‌گونه نگرانی نداریم.