به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌ان، این رسانه اعلام کرد که با وجود برخی بهبودها در شرایط بازار، شاخص‌های تورمی در ایالات متحده همچنان بالاست و پیش‌بینی می‌شود روند افزایشی قیمت‌ها در ماه‌های آینده نیز ادامه داشته باشد.

بر اساس این گزارش، قیمت بنزین معمولاً بلافاصله تحت تأثیر تغییرات بازار قرار می‌گیرد، اما افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات با تأخیر در سبد مصرفی خانوارها نمایان می‌شود.

سی‌ان‌ان افزود که قیمت بالای گازوئیل موجب رشد هزینه‌های حمل‌ونقل شده و این موضوع مستقیماً به افزایش قیمت مواد غذایی منجر می‌شود، زیرا شرکت‌های پخش و توزیع، هزینه بیشتری برای انتقال کالا به فروشگاه‌ها دریافت می‌کنند.

این شبکه خبری همچنین گزارش داد که بخشی از خانوارهای آمریکایی تا ۵۰ درصد درآمد خود را صرف تهیه مواد غذایی می‌کنند و افزایش هزینه‌های گرمایش و جابه‌جایی نیز فشار مالی بر آن‌ها را تشدید کرده است.